Ясни са четвъртфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив

Известни са четвъртфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис за мъже и за жени, което се провежда на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив.

Надпреварата е от календара на БФТенис. В състезанието участват 28 отбора при мъжете и 18 при жените.

Резултатите от днес:

мъже: ТК „Черно море Елит" , гр.Варна – ТК „Локомотив, гр.Пловдив" 2:1 ТК „Локомотив 1929", гр. София-2 – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 2:0 ТК „ Вектор Тенис Спорт", гр.София – ТК „Плевен 90, гр.Плевен" 2:0 ТК „Джуниър Про, Пловдив" – ТК"Галакси Спорт, гр.Бургас" 2:1 ТК „Локомотив 1929", София-1 – ТК „Локо 98", гр.Пловдив 2:1 ТК „ Супер Спорт", гр.Варна – ТК „Дема", гр.София 2:0 ТК „НСА", гр.София-1– ТК „Кристи", гр.Дряново 2:0 ТК „НСА", гр.София-2 – ТК"Про спорт, гр.София" 2:0 жени: ТК „Локомотив", гр.Пловдив – ТК „Хепи Уин", гр.София 2:0 ТК „Тракия", гр.Пловдив – ТК „Черно море Елит", гр.Варна 2:1 ТК „Дема, гр.София"-2 – ТК „Кристи", гр.Дряново 2:0 ТК „Фаворит, гр.Пазарджик – ТК „Локомотив 1929", София 2:0 ТК „Дема", гр.София-3 – ТК „Албена", гр.Пловдив ТК „Изида", гр.Добрич – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 2:0 ТК „Супер Спорт, гр.Варна" – ТК „Габрово", гр.Габрово 2:0 ТК „15:40", гр.София 2 – ТК „Локо 98", гр.Пловдив 2:0