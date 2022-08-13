Янтра (Габрово) победи Дунав Русе като гост и се изкачи 6-и във Втора лига

site.btaЯнтра (Габрово) победи Дунав Русе като гост и се изкачи 6-и във Втора лига
Първенство на България, срещи от 5-ия кръг във Втора лига: Спортист (Своге) - Етър ВТ (Велико Търново) 0:0 Беласица (Петрич) - Витоша (Бистрица) 0:1 Миньор (Перник) - Монтана 0:0 Спартак (Плевен) - Добруджа (Добрич) 3:1 (1:1) Марица 1921 (Пловдив) - Созопол 3:0 (1:0) Дунав Русе (Русе) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:1) в неделя, 18:00 ч: ФК ЦСКА 1948 II (София) - Ботев II (Пловдив) понеделник, 20:00 ч: Литекс (Ловеч) - Лудогорец II (Разград) вторник, 18:00 ч: Струмска слава 1927 (Радомир) - Крумовград Класиране: 1. Спартак (Плевен) 5 3 1 1 11:4 10 2. Етър ВТ (Велико Търново) 5 2 3 0 7:4 9 3. Миньор (Перник) 5 2 2 1 9:4 8 4. Монтана 5 2 2 1 7:5 8 5. Струмска слава 1927 (Радомир) 4 2 2 0 6:3 8
6. Янтра 2019 (Габрово) 5 1 4 0 6:5 7
7. Дунав Русе (Русе) 5 2 1 2 7:6 7 8. Крумовград (Крумовград) 4 2 1 1 6:5 7 9. Витоша (Бистрица) 5 2 1 2 6:7 7 10. Спортист (Своге) 5 1 3 1 5:6 6 11. Беласица (Петрич) 5 2 0 3 5:7 6 12. Марица 1921 (Пловдив) 5 2 0 3 6:9 6 13. Добруджа 1919 (Добрич) 5 1 2 2 6:7 5 14. ФК ЦСКА 1948 II (София) 4 0 4 0 3:3 4 15. Литекс (Ловеч) 4 1 1 2 5:4 4 16. Лудогорец II (Разград) 4 1 1 2 2:6 4 17. Созопол (Созопол) 5 1 0 4 2:12 3 18. Ботев II (Пловдив) 4 0 2 2 2:4 2
/АВ/
news.modal.header
news.modal.text