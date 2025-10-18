Електрическите тротинетки на Балканите - къде са най-строги правилата

От началото на седмицата електрическите тротинетки са напълно забранени в Албания, макар и като временна мярка, заради рисковете за безопасността, които пораждат. Какво предвижда регламентът у нас и в другите страни на Балканите и къде правилата за придвижване със скутери са най-строги?

България

максимална скорост - до 25 км/ч

защитна каска - задължителна

минимална възраст на водача - 16 години

През юли Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за движението по пътищата, според които електрическите тротинетки вече няма да могат да се движат по тъмно, трябва да имат регистрация и застраховка "Гражданска отговорност". Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение; да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 км/ч. и да ползва защитна каска.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено да превозва други лица и да използва мобилен телефон. Забранява му се да води животни и да паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.

Минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка вече е шестнадесет години.

Албания

забрана

От понеделник, 13 октомври, Албания напълно забрани движението на електрическите тротинетки заради значителен ръст на инцидентите с тях.

Мярката е наложена временно и цели гарантирането на обществената сигурност и безопасността по пътищата, каза албанският вътрешен министър Албана Кочиу и добави, че предстои изготвяне на правилник за движението на електрическите тротинетки, след което те ще бъдат единствено за лично ползване, а не за комерсиални цели, като например отдаването им под наем, както е било досега.

Турция

максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - препоръчителна

минимална възраст на водача - 15 години

По информация на турската Асоциация на електрическите скутери към момента около 8 милиона турски граждани използват набиращите все по-голяма популярност електрически тротинетки, за да се придвижват из градовете, а в страната има няколко компании, които предлагат електрически скутери под наем. По данни на Асоциацията из улиците на турските градове понастоящем се движат повече от 100 000 електрически тротинетки.

Според действащото законодателство в Турция за електрическите тротинетки право да ги използват имат лица над 15 години, но не се изисква книжка за управление; максималната скорост, с която могат да се движат, е 25 км/ч; забранено е на един скутер да се вози повече от един човек, както и превозването на какъвто и да е багаж; позволено е движението единствено по велоалеи и в най-дясната част на пътното платно, като изрично е забранено придвижването по тротоарите.

Към тези правила обаче може скоро да бъдат прибавени и още, тъй като в близкото бъдеще се очаква депутатите в Меджлиса да разгледат изменение в закона за движение по пътищата. По информация на в. "Джумхуриет" с изменението се предвижда въвеждане на задължителна застраховка за всички електрически скутери – както частните, така и тези на компаниите - а също и поставяне на регистрационни номера. Целта на тези мерки е да се избегне настоящата ситуация, при която водачите на електрически скутери, които са виновни при произшествие, са длъжни да заплащат в пълен размер щетите си и тези на пострадалите от инцидента от собствения си джоб, като в същото време електрическите скутери ще получат официален статут на превозни средства.

Румъния

максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - задължителна за лицата под 16 години

минимална възраст на водача - 14 години

Според действащото законодателство в Румъния, което е в сила от 2023 г., електрическите тротинетки могат да бъдат управлявани от лица, които имат навършени най-малко 14 години, като максималната скорост на движение е 25 км/час и е забранено движението им по тротоарите. За този вид превозни средства в момента не се изисква свидетелство за управление и те могат да бъдат използвани законно по обществената пътна мрежа в страната без да се изисква регистрацията им.

Електрическите тротинетки могат да се движат по пътното платно, с изключение на магистралите, или по велоалеите. Забранено е движението им по тротоарите, а в пешеходните зони могат да се движат при условие, че поддържат ниска скорост и дават предимство на пешеходците. Каската е задължителна за лицата под 16 години, а също така превозното средство може да се използва само от едно лице според действащия регламент.

В случай на неспазване на тези правила, ползвателите рискуват глоби в различен размер, като например за движение по тротоара санкцията е над 700 леи (137 евро), а при липса на изискваното от закона задължително оборудване (например фарове) глобата може да достигне над 1000 леи (196 евро), отбелязва в. "Адевърул".

Румъния обаче обмисля въвеждане на по-строг регламент след серия от инциденти с тротинетки или електрически велосипеди в последно време. Общо 7 души са загубили живота си, а 1600 са били ранени при катастрофи с тротинетки през първите осем месеца на тази година, сочат данни, цитирани от телевизия Диджи 24. Според телевизията броят на инцидентите с електрически тротинетки е скочил тревожно през последната година, като през първите осем месеца на 2025 г. са регистрирани 1500 такива произшествия спрямо 1300 през цялата минала година. В над 80 процента от катастрофите от този тип вината е на водачите на тротинетките, показват данните на Румънската полиция.

Наскоро в парламента беше внесен проектозакон, предвиждащ изискване на специален вид свидетелство за управление на електрически велосипеди и тротинетки. За да получат специалното свидетелство с категория АМ1, потребителите ще трябва да са на възраст над 14 години, да положат писмен изпит, за да докажат, че познават законодателството в страната, а също така да преминат и през практически изпит на полигон. Друга промяна, която обмислят законодателите, е увеличаване на минималната възраст за управление на електрическа тротинетка от 14 на 16 години, както и въвеждане на изискване за задължително използване на предпазна каска независимо от възрастта.

В Румъния в момента са в движение около 18 000 електрически тротинетки, отдавани под наем, и 60 000 лични, показват данни, цитирани от в. "Адевърул".

Гърция

максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - задължителна

минимална възраст на водача - 15 години

Електрическите тротинетки са популярен начин за придвижване в гръцките градове, още повече, че топлото време през голяма част от годината и меката зима благоприятстват целогодишната им употреба. Те обаче създават и обичайните проблеми – създаване на риск от произшествия при употреба от неразумни и неопитни водачи, както и масовото изоставяне на тротинетки под наем на неподходящи места.

Новият гръцки Кодекс за движение по пътищата, който влезе в сила през септември, въведе по-строги правила за използването и движението на електрическите тротинетки.

По-специално законът забранява подобни превозни средства да се движат със скорост, по-висока от 25 км/ч. В новия Кодекс те са разделени на две категории. В първата влизат тротинетките, които конструктивно са предвидени за скорост до 6 км/ч. Те могат да се управляват самостоятелно лица над 12-годишна възраст и за целите на закона се приемат за пешеходци, т.е. могат да се движат по тротоарите. Деца, които не са навършили нужната възраст, също могат да управляват тротинетки от първата категория, но придружавани от лице над 16 г. Във втората категория са електрическите тротинетки, които конструктивно са предвидени за скорости от 6 до 25 км/ч. За управлението е необходима навършена възраст от 15 години, а движението им може да става по велосипедните алеи и по пътища, по които разрешената максимална скорост не надхвърля 50 км/ч.

За управлението на електрическа тротинетка не е нужна шофьорска книжка. Носенето на предпазен шлем обаче е задължително.

Според указания на гръцкото Министерство на транспорта общините могат да определят пътища, по които да се движат тротинетките, пише информационният портал „Параполитика“. Общинските администрации имат отговорност и за определянето на места за паркирането им. Фирмите, които отдават тротинетки под наем, имат ангажимент да използват геолокация и да ограничават скоростта до максималната от 25 км/ч.

Северна Македония

максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - препоръчителна

минимална възраст на водача - 14 години

Последните законови изменения в Северна Македония, които регулират движението на електрически тротинетки в градски условия, определят минималната възраст за управление на 14 години, посочва на сайта си скопската адвокатска кантора „Константинвич и Милошевски“. Управлението трябва да се извършва предимно по велосипедни алеи, а при липса на такива – по тротоари или пешеходни площи, като в група водачите трябва да се подреждат един зад друг. Скоростта е ограничена до 25 км/ч на велосипедните алеи и 6 км/ч по пешеходни площи.

Водачите са длъжни да управляват тротинетката стабилно, без да се държат за други превозни средства или да превозват допълнителни лица и предмети, които могат да застрашат тяхната безопасност или тази на околните. За нощно време и условия на намалена видимост е задължително носене на светлоотразителна жилетка, а защитната каска е препоръчителна за всички условия на движение.

Неспазването на тези правила води до глоби от 50 до 120 евро в денарски еквивалент, в зависимост от характера на нарушението – скорост, неправилно място на движение, превозване на други лица или липса на задължително защитно оборудване. Родителите или настойниците носят отговорност за нарушенията на деца под 14 години.

Сърбия

максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - задължителна

минимална възраст на водача - 14 години

В Сърбия използването на електрически тротинетки е законово регулирано в Закона за безопасност на движението по пътищата. Електрическата тротинетка според определението в закона е „моторно превозно средство с поне две колела, механично управление, без места за сядане, чиято постоянна номинална мощност на двигателя не надвишава 0,6 kW и чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 километра в час, а теглото на ненатовареното превозно средство не е повече от 35 килограма“.

За да се използва електрическата тротинетка, тя трябва да бъде регистрирана, т.е. да има стикер, издаден от Агенцията за безопасност на пътищата, пишат сръбските медии. Електрическите скутери могат да се карат по велосипедните алеи, пешеходно-велосипедни алеи или велосипедни ленти. Забранено е карането по тротоари, на които няма специален участък за велосипедисти или участък, който е общ за тях и пешеходците. Ако няма велосипедни или пешеходно-велосипедни алеи, карането на тротинетка е разрешено само по пътищата с ограничение на скоростта от 50 км в час, а ако водачът е под 18 години – на пътищата с ограничение на скоростта от 30 км в час.

При управление на електрическа тротинетка носенето на каска е задължително. Носенето на светлоотразителна жилетка също е задължително за непълнолетни при всякакви условия, а за останалите водачи - когато се движат по пътищата.

Управлението на електрически тротинетки от деца под 14-годишна възраст е напълно забранено.

За нарушаващите правилата са предвидени съответните наказания. Най-драстичната глоба варира от 100 000 до 120 000 динара (853 евро до 1024 евро), а до 30-дневна присъда затвор заплашва нарушителите, ползвали това превозно средство по магистралата или автомобилен път. Затвор от 30 или повече дни грози причинителите на лека телесна повреда с това превозно средство, докато затвор от две до осем години е предвиден за причиняване на тежка телесна повреда. В случай, че водач на електрическа тротинетка убие някого, присъдата е затвор от две до 12 години.

Глобата за може би най-често срещаното нарушение - каране на непозволено място, е в размер на 10 000 динара (85 евро). Същият размер на глобата е предвиден и за други чести нарушения като шофиране без светлини, без светлоотразителна жилетка на пътното платно, возене на друго лице на двуколесно превозно средство, за управление на тротинетка от лица под 14 години, както и за каране по пътното платно от лица, ненавършили пълнолетие. Това е и размерът на глобата за използване на електрическа тротинетка без задължителния стикер, удостоверяващ, че е минала технически преглед и е регистрирана.

За останалите нарушения са предвидени глоби от 3000 (около 26 евро) и 5000 динара (около 43 евро).

Черна гора

липсва регулация

Към днешна дата използването на електрически тротинетки в Черна гора не е ясно урегулирано от Закона за безопасност по пътищата — те не са категорично признати като вид пътно превозно средство, така че полицията засега няма правна основа за налагане на санкции, се казва в информация на черногорския портал „Cafe de Montenegro“. В резултат тротинетките често се движат, където намерят — по велоалеи, тротоари или даже по пътното платно — без да има стандартизирани правила за технически характеристики, възраст за управление, скоростни лимити и задължителна екипировка, посочва порталът „Виести“.

Черногорските медии съобщават, че в момента текат разработки на законопроекти, които предвиждат определяне на електрическите тротинетки като леки електрически превозни средства, с конкретни технически изисквания (мощност, максимална скорост, тегло). В проектите се предвижда въвеждане на обозначаващи и предпазни мерки при движението им в пътния трафик, възрастово ограничение, ограничения на скоростта и местата за движение, задължителна каска за водача и забрана за използване на слушалки при управление. Обмисля се и въвеждане на глоби за нарушения, възлизащи на суми от 200 до 400 евро според вида на нарушението.

Хърватия

максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - задължителна

минимална възраст на водача - 14 години

В Хърватия използването на електрически тротинетки е регулирано през 2022 г. с изменения в закона за сигурността на движението по пътищата, пише списанието на Хърватския автоклуб "Ревия ХАК". Електрическите тротинетки, електрическите велосипеди, както и двуколесното самобалансиращо се превозно средство сегуей се дефинират като лични превозни средства. В тази категория влизат единствено превозни средства, които нямат седалка, а работният обем на мотора им не е над 25 куб. см или трайната мощност на електромотора им не е повече от 0,6 kW. Изисква се и да не могат да развиват скорост над 25 километра в час.

Личните превозни средства могат да се използват само от лица на възраст над 14 години. Водачите на електрически тротинетки в Хърватия са задължени да носят каска, докато се придвижват. Също така е забранено возенето на повече от един човек на тротинетката. Водачите трябва да носят светлоотразителна жилетка или друга дреха или знак, когато е тъмно или е намалена видимостта през деня. Глобата за неизпълнение на тези изисквания е 30 евро. Задължително е и включването на фар или друга бяла светлина през нощта или при намалена видимост през деня. Тук глобата при нарушение е 60 евро.

По време на шофиране на електрическа тротинетка е забранено използването на слушалки, ограничаващи слуха и на двете уши - слушалките са позволени, ако едното ухо все пак е свободно. Глобата за нарушение е 30 евро. Не е позволено и паркирането на тротинетките на места, които не са обозначени за тази цел, като "подпирането или изоставянето им на земята" на тротоари и улици. При нарушение на това правило глобата е 130 евро.

При управление на електрическа тротинетка в Хърватия е забранено и рисково шофиране, като каране без ръце, захващане към друго превозно средство, теглене на предмети, които могат да попречат на управлението на тротинетката или да застрашат другите участници в пътното движение. Наказанието за нарушение тук е 30 евро. Също така се изисква водачите в група с няколко тротинетки да се движат един зад друг, вместо един до друг, като глобата за нарушение е 60 евро.

Хърватия регулира и местата, позволени за управление на електрически тротинетки. Препоръчва се да се движат по велоалеите, а при липса на такива да се движат по тротоара или по улицата, когато движението не е твърде интензивно. Позволено е движението на електрически тротинетки и по междуградски пътища, с условието позволената максимална скорост по тях да е 50 км/ч. Глобата за използване на електрическа тротинетка по магистрала или друг път, предназначен само за моторни превозни средства, е 60 евро.

Словения

максимална скорост - 25 км/ч

защитна каска - задължителна до 18 годишна възраст

минимална възраст на водача - 12 години при условие за валидна велосипедна книжка

Електрическите тротинетки в Словения попадат в категорията на леките моторни превозни средства, които имат право да се движат със скорост до 25 км/ч и да са не по-широки от 80 см, посочва словенското издание "Еволт". Глобата за шофиране на електрическа тротинетка, която надвишава тези параметри, по обществените пътища възлиза на 250 евро.

Употребата на електрически тротинетки е позволена за лица над 12 години, но само ако имат валидна велосипедна книжка, която доказва, че са положили изпит за познаване на предписанията за движение с велосипед. Тези курсове и изпити се провеждат в словенските училища и са безплатни. Нарушението се наказва с глоба от 40 евро. След 14-годишна възраст това правило отпада.

Водачите на тротинетки под 18-годишна възраст са задължени да носят каска, като глобата за нарушението е 120 евро. Въпреки че пълнолетните лица не са задължени да носят каски, словенските власти предупреждават, че е препоръчително, тъй като травмите при произшествие са по-големи, когато водачите не са носили каска.

В Словения е задължително използването на велосипедните алеи при придвижване с електрическа тротинетка, но се допуска возене и по автомобилни пътища, на които максималната позволена скорост е 50км/ч. Забранено е возенето на тротинетка с висока скорост по тротоари, като глобата за нарушение стига до 160 евро.

В Словения е забранено използването на мобилен телефон или слушалки по време на шофиране на електрическа тротинетка, като глобата възлиза на 120 евро.

Кипър

максимална скорост - до 20 км/ч по велосипедни алеи и пътища с разрешена скорост до 30 км/ч. По площади и пешеходни пространства – до 10 км/ч

защитна каска - задължителна

минимална възраст на водача - 14 години

Според сега действащия закон в Кипър електрически тротинетки могат да управляват лицата, навършили 14 години. Те трябва да са снабдени с каска, функционираща спирачка, звънец или клаксон, предни и задни светлини и изправни гуми. Ползването на електрически скутери е ограничено до велосипедни алеи, определени пешеходни зони и улици с ограничение на скоростта от 30 км/ч. Глобите за нарушения варират от 50 до 85 евро.

Скоростта за движение на тротинетки по пътищата в Кипър е ограничена до 20 км/ч по велосипедни алеи и пътища с разрешена скорост до 30 км/ч. По площади и пешеходни пространства тя не трябва да надвишава 10 км/ч, уточнява в. "Филелефтерос".

Кипърски депутати изказаха обаче наскоро опасения във връзка с прилагането на законодателството, регулиращо използването на електрически скутери на острова. На заседание на парламентарната комисия за транспорт те обърнаха внимание, че трябва да бъде въведено изискване за регистрация на скутерите с оглед на застрахователното покритие и отговорността при инциденти.