Кипърски депутати настояват да бъде въведена регистрация на електрическите тротинетки

Опасения във връзка с прилагането на законодателството, регулиращо използването на електрически скутери в Кипър, бяха изказани на заседание на парламентарната комисия за транспорт, съобщава кипърското издание "Сайпръс мейл".

Според много от членовете на комисията законодателството остава в голяма степен неефективно, което създава проблеми за безопасността както на ползвателите на скутери, така и на другите участници в движението.

"Приетият от нас закон не се прилага", заяви след срещата депутатът от Демократическата партия (ДИКО) Хрисантос Савидис, като обърна внимание по-специално на липсата на система за регистрация на тротинетките.

Савидис отбеляза също, че досега само две общини са определили конкретни зони, в които скутерите са разрешени. По думите му полицейските служители често не знаят дали зоната, в която се използват скутери, действително е позволена за придвижване с такъв вид средства и се създава общо объркване.

"Законодателството дори не се прилага", заяви и депутатът от Прогресивната партия на трудовия народ (АКЕЛ) Костас Коста.

Депутатът от Зелените Ставрос Пападурис посочи, че е необходимо да бъде въведено изискване за регистрация на скутерите с оглед на застрахователното покритие и отговорността при инциденти.

Дискусията относно изпълнението на приетия закон за движение на електрически скутери започна, след като кипърските власти получиха над 1500 жалби за нарушения на законодателството само през 2023 г. Между 2021 и 2023 г. 0,9 процента от всички регистрирани наранявания са свързани с ползватели на тротинетки, отбелязва "Сайпръс мейл".

Според сега действащия закон в Кипър електрически скутери могат да управляват лицата, навършили 14 години. Те трябва да са оборудвани с каска, функционираща спирачка, звънец, предни и задни светлини и изправни гуми. Ползването на електрически скутери е ограничено до велосипедни алеи, определени пешеходни зони и улици с ограничение на скоростта от 30 км/ч. Глобите за нарушения варират от 50 до 85 евро.