Фестивал на танца „Арменска душа“ събира състави от цяла България на варненска сцена

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Сцена "Филиал" на ДТ "Стоян Бъчваров". Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Варна,  
18.10.2025 06:30
Фестивал на танца „Арменска душа“ ще се състои във Варна на 18 и 19 октомври, съобщават от дирекция „Култура и духовно развитие“ на Община Варна. Организатори са Народно читалище „Св. Саркис 2007“ и Арменски танцов състав „Гаяне Марашлян“. 

В първата вечер на фестивала в 17:00 ч. на сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ ще се изявяват арменски танцови състави от цяла България. Специални гости са ансамбъл „Урарту“ от Комотини, Гърция.

На 19 октомври варненци и гостите на града могат да видят изпълнения на формациите в концерт на открито от 13:00 ч. на площад „Независимост“. 

Входът за събитията е свободен. Фестивалът се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна. 

