Фестивал на танца „Арменска душа“ събира състави от цяла България на варненска сцена

Фестивал на танца „Арменска душа“ ще се състои във Варна на 18 и 19 октомври, съобщават от дирекция „Култура и духовно развитие“ на Община Варна. Организатори са Народно читалище „Св. Саркис 2007“ и Арменски танцов състав „Гаяне Марашлян“.

В първата вечер на фестивала в 17:00 ч. на сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ ще се изявяват арменски танцови състави от цяла България. Специални гости са ансамбъл „Урарту“ от Комотини, Гърция.

На 19 октомври варненци и гостите на града могат да видят изпълнения на формациите в концерт на открито от 13:00 ч. на площад „Независимост“.

Входът за събитията е свободен. Фестивалът се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна.