Денят на военния парашутист ще бъде отбелязан в София с поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите парашутисти

Денят на военния парашутист и 81 години от първия боен ден на Парашутната дружина ще бъдат отбелязани в София с поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите парашутисти, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Президентът Румен Радев ще участва в ритуала по поднасяне на венци и цветя, ще приеме почетния караул и ще отдаде почит на загиналите за родината военни парашутисти, съобщиха от прессекретариата на президента.

Парашутната дружина

Днес се отбелязва годишнина от първото участие (1944 г.) на Парашутната дружина от състава на Първа Българска армия в реални бойни действия, показва информация на отдел "Справочна" на БТА. Парашутната дружина е сформирана в изпълнение на служебно поверително писмо от 18 март 1943 г. на началника на Въздушните войски генерал-майор Димитър Айранов, по време на заключителния етап на Втората световна война (1944-1945 г.). Това става в реални бойни действия в Стражин-Кумановската настъпателна операция на Българската армия, където Парашутната дружина е използвана като щурмова пехотна част срещу разположението на преминалата към отбрана 11-та въздушнополева дивизия на Вермахта (въоръжените сили на Германия в периода 1935-1945). Парашутната дружина овладява укрепената Стражинска позиция, с което открива пътя за настъпление на Българската армия, но губи 35 души, а 65 са ранени, което е близо една четвърт от личния ѝ състав. За периода на участие във войната от състава на дружината 59 воини са загинали, 151 са ранени, а 23-ма воини остават за цял живот инвалиди.