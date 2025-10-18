Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", предаде Синхуа

Подробно търсене

Божидар Захариев
Националните флагове на САЩ и Китай - снимка: AP/Kiichiro Seiko
Пекин,  
18.10.2025 06:55
 (БТА)

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", предаде днес китайската новинарска агенция Синхуа.

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Синхуа окачестви разговора като откровен, задълбочен и конструктивен.

/БЗ/

