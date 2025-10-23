Флориан Вирц заяви, че може да направи "много, много повече" след двете асистенции при успеха на Ливърпул над Айнтрахт Франкфурт

site.btaФлориан Вирц заяви, че може да направи "много, много повече" след двете асистенции при успеха на Ливърпул над Айнтрахт Франкфурт
Флориан Вирц заяви, че може да направи "много, много повече" за Ливърпул, след като двете му асистенции помогнаха на отбора да прекрати серията си от четири загуби с разгром с 5:1 над Айнтрахт Франкфурт в двубой от Шампионската лига.
Липсата на голове и асистенции на Вирц, откакто се присъедини към Ливърпул от Байер Леверкузен, предизвика критики, особено предвид цената на трансфера му, възлизаща на 116 милиона британски лири.
Срещу Айнтрахт Франкфурт той беше в основната на попаденията на Коди Гакпо и Доминик Собослай и можеше да отбележи в 90-ата минута, когато Мохамед Салах избра да стреля, вместо да подаде.
"През първото полувреме се затруднявах да се озовавам в добри зони, но като цяло беше добре", каза Вирц, цитиран от АП.
"Знам, че мога да направя много, много повече. Мисля, че второто полувреме беше наистина добро, както и от всички останали, така че съм доволен, че спечелихме днес и че най-накрая се отличих", добави той.
Виртц не беше отбелязвал или асистирал за гол за Ливърпул нито в Шампионската лига, нито във Висшата лига.
