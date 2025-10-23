България има потенциала да се превърне в бутикова дестинация в региона предлагаща лукс, вплетен в българската култура и гостоприемство, заяви заместник-министър Ирена Георгиева

Малдивите, Бали и Дубай вече са символ на висок клас туризъм, но България има потенциала да се превърне в бутикова дестинация на Югоизточна Европа, предлагаща лукс, вплетен в българската култура, специфика и гостоприемство. Това каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на първата специализирана конференция "Развитие на луксозния туризъм в България“ в хотел InterContinental Sofia.

Събитието събра водещи инвеститори, представители на хотели, туроператори, ресторантьори, мениджъри, транспортни фирми, СПА центрове и гости. Участват над 100 представители на бизнеса, за да бъдат обсъдени тенденциите, перспективите и възможностите за развитие на луксозния туризъм в България.

Днес говорим за луксозния туризъм не просто като за пътуване с висока стойност или цена, а като за преживяване, което обединява автентичност, устойчивост и индивидуален подход, каза Георгиева. По думите й съвременният пътешественик вече не търси само петзвезден комфорт, а емоция, смисъл и връзка с мястото, което посещава. Тя изтъкна, че в този смисъл България е неоткрито на този етап богатство и заяви, че задачата на институции и професионалистите е това да се промени.

По международни изследвания сегментът "луксозен туризъм"“ в следващото десетилетие всяка година ще нараства с поне 8 процента, каза Георгиева и посочи, че това е възможност, която страна ни не бива да пропусне.

Тя посочи, че за първите 9 месеца на тази година се отчитат над 1,2 милиона нощувки в петзвездни и бутикови места за настаняване в страната, което е ръст от 11 на сто спрямо същият период на миналата година. Сред отсядащите в петзвездни хотели има туристи от традиционните пазари, но имаме и български туристи и смятаме, че има потенциал за разширяване на тези пазари, каза Георгиева.

Тя посочи още, че в България вече има 8 хотела, които са част от престижният туристически гид "Мишлен", което поставя страната на картата на световния туризъм с хотели, които предлагат най-високо ниво и качество на обслужване, постоянство на предлаганата услуга, уникалност на дестинацията, комфорт на гостите, ниво на поддръжка, индивидуален характер и съотношение между цена и качество.

Голф комплексите на България са със световна марка, бутиковите винарни, спа и уелнес центровете са доказателство, че устойчивият лукс е не просто възможен, но той се случва в дестинация България, заяви още заместник-министърът и изтъкна, че международните сертификации за качество Син флаг и Зелен ключ стават все по-популярни в България. Тя напомни, че през 2025 година 22 български плажа и едно яхтено пристанище покриват стриктните изисквания на международната програма Син флаг. А двете програми, по думите й, са доказателство за ангажимента на страната ни към развитието на устойчивият туризъм.

Според министерството резервът за това България да се налага като дестинация за луксозен туризъм е в интегралния подход - голф и спа, вино и култура, яхтинг и гурме. Според Георгиева това дава възможност на туристите да имат цялостно изживяване в дестинация България. Ключът е и в съчетаването на инвестиции, иновации, човешки капитал и автентичност.

Министерство подкрепя и насърчава инициативи като тази конференция, защото вярва, че луксозният туризъм е не само икономическа възможност, но и визитна картичка на България пред света, заяви Георгиева. Тя посочи още, че ведомството е наясно с някои от пречките пред развитието на този сегмент на туризма - достъпност, свързаност, по-добре развита инфраструктура, и изтъкна амбицията на ведомството да е медиатор с останалите министерства, от които зависи развитието на тази част от туристическият ресурс.

Смятам, че освен ресурсите, които са обективни, ни е необходимо и самочувствие да налагаме България като такава дестинация, заяви Георгиева и посочи, че Министерството ще помогне в тази посока. Тя изрази дълбоката си убеденост, че за успеха във всяко начинание - както в налагането на даден туристически продукт, така и в налагането на определен имидж на България като туристическа дестинация, огромно значение имат обединените усилия на туристическия бранш, на държавната и местната власти.