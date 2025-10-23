Обявено е свободно работно място за учител по математика в Бюрото по труда в Самоков

В Дирекция „Бюро по труда“ – Самоков са обявени 40 свободни работни места, от които едно e за висококвалифициран специалист - за учител по математика, каза за БТА директорът на институцията Дончо Зашев.

Най-много обявени свободни работни места са в сферата на туризма. Предвид началото на зимния сезон са обявени места за администратори, бармани, сервитьори, помощник готвачи, готвачи, миячи, работник кухня, камериери, общи работници.

Свободните места за хора със средно или по-ниско образование са 39.

Търсят се още рекламен агент, офис мениджър, представител бизнес услуги, продавач-консултанти, спедитори, касиери, оператор банциг, общи работници, работник озеленяване, чистачи, товарачи, огняри и лица с общи административни дейности.

За някои от обявените позиции се изисква и владеене чужди езици, както и работа с компютър и специализиран софтуер.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция „Бюро по труда" в Самоков, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.