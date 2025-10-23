Подробно търсене

Кратер в Южен Китай, причинен от удар с извънземно тяло, беше обявен за най-голям в света от този вид

Михаил Евлогиев
Кратер, причинен от удар, видим на повърхността на Марс. Снимка: NASA/University of Arizona via AP
Гуанчжоу,  
23.10.2025 10:57
 (БТА)
Кратерът Цзинлин в провинция Гуандун в Китай е обявен за най-големият известен кратер, причинен от удар на космическо тяло със Земята от периода на геоложката епоха холоцен, която обхваща времето отпреди 11 700 години до наши дни, съобщи в сряда Китайската академия по инженерна физика (CAEP), цитирана от Синхуа. Кратерът се намира в нископланински район в южната част на страната. 

Въз основа на анализ на скоростта на химическо изветряне на местния гранит, изследователите са изчислили, че ударът е станал в периода между ранния и средния холоцен, което прави кратера сравнително млад. Техните открития бяха публикувани наскоро в списанието Matter and Radiation at Extremes. 

Чън Мин, водещ автор на статията и изследовател в Центъра за изследвания в областта на науката и технологиите на CAEP, заяви, че чрез полеви проучвания и геоложки проби са открити доказателства за промяната на геоложката структура на скалите в ареала, причинена вероятно от силни ударни вълни. Изследователите са се позовали на тези доказателства, за да заявят, че кратерът е резултат на хиперскоростния удар на малко извънземно тяло със Земята, а не е продукт на собствените геоложки процеси на нашата планета. 

Чън пояснява, че откритите преди това кратери от удари от периода на холоцена по света обикновено са малки като размер – повечето са с диаметър по-малък от 100 метра, като най-големият е около 300 метра. Кратерът Цзинлин има диаметър от 900 метра, което кара изследователите да приемат, че ударът е бил много мощен, с енергия, еквивалентна на 600 000 тона тротил. 

В миналото в североизточните райони на Китай са открити само четири кратера от удари с космически тела. В Южен Китай дълго време не са откривани следи поради разрушенията, причинени от интензивното химическо и биологично изветряне на повърхностните скални слоеве в региона. Тези открития предоставят ценна информация за изучаването на кратери от удари с извънземни тела по целия свят, особено в топлите и влажни тропически и субтропически райони, допълва още агенция Синхуа.

