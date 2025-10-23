Старши треньорът на мъжкия национален отбор на България по хандбал Илиян Василев събира 17 състезатели на подготвителен лагер

site.btaСтарши треньорът на мъжкия национален отбор на България по хандбал Илиян Василев събира 17 състезатели на подготвителен лагер
Мъжкият национален отбор на България ще се събере на лагер през следващата седмица в подготовка за предстоящото участие в предквалификациите за Евро 2028, съобщиха от БФХ.
Съперник на "трикольорите" в тази фаза от пресявките ще бъде Турция, като двата отбора ще изиграят мачове на разменено гостуване, първият от които на 7 януари 2026 година в Шумен и реванш четири дни по-късно в Турция.
Лагерът ще протече на два етапа. Първият ще бъде в София. Избраните от старши треньора Илиян Василев 17 играчи ще се съберат в столицата в понеделник, 27 октомври. В следващите три дни националите ще направят двуразови тренировки в хандбалната зала на НСА.
На 31 октомври (петък) отборът ще отпътува за Сърбия за две контролни срещи. Първата от тях ще изиграе още същия ден в Лесковац срещу третия в местната лига Дубочица. Втората контрола ще бъде на 1 ноември (събота) срещу друг тим от сръбската елитна лига Враня.
Четирима от селектираните хандбалисти се състезават в чужбина - Николай Петров и Иво Петков (ТУС Финхорст, Германия), Росен Колев (Шалке 04, Германия) и Светлин Димитров (Шартр, Франция), а останалите са от българското първенство, като най-много сред тях са от шампиона Локомотив Горна Оряховица - Владислав Йоргов, Николай Нейчев, Тодор Калчев и Божидар Симеонов.
От лагера заради контузии отпаднаха две от водещите фигури в състава играещият във Франция разпределител Кристиян Василев, както и левият гард Михаел Иванов, който на клубно ниво се състезава в Словения.
група на националния отбор на България по хандбал за мъже: Николай Петров и Иво Петков (ТуС Финхорст, Германия), Стефан Димитров и Георги Стоянов (Спартак Варна), Иван Енчев (Мартен 67), Росен Колев (Шалке 04, Германия), Марио Марев и Петко Петков (Фрегата Бургас), Владислав Йоргов, Николай Нейчев, Тодор Калчев и Божидар Симеонов (Локомотив Горна Оряховица), Кирил Савов и Димитър Грозев (Шумен 61), Светлин Димитров (Шартр, Франция), Даниел Иванов (Осъм Ловеч) и Деян Малчев (Добруджа).
