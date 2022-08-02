Лудогорец ще играе със загубилия от двойката Будьо/Глимт - Жалгирис Вилнюс в плейофа за Лига Европа, ако отпадне от Динамо Загреб

Отборът на Лудогорец ще срещне загубилия от двойката между норвежкия Будьо/Глимт и литовския Жалгирис Вилнюс в плейофите за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Това ще се случи, ако първенецът на България отпадне от Динамо Загреб в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Тегленият в Нион жребий отреди повторения на двойката от плейофния кръг в Шампионската лига. Там Лудогорец ще срещне победителя от двойката между Будьо/Глимт и Жалгирис, но ако преди това отстрани Динамо.

Мачовете от плейофите в Лига Европа ще се играят на 18 и 25 август.

Пълен жребий за плейофния кръг в Лига Европа:

Днипро-1 (Украйна) - Победител от АЕК Ларнака (Кипър)/Партизан (Сърбия)

Гент (Белгия) - Омония Никозия (Кипър)

Аустрия Виена (Австрия) - Победител от Фенербахче (Турция)/Словацко (Чехия)

Победител от Линфийлд (Северна Ирландия)/Цюрих (Швейцария) - Хартс (Шотландия)

Победител от Марибор (Словения)/ХИК Хелзинки (Финландия) - Силкеборг (Дания)

Победител от Малмьо (Швеция)/Дюделанж (Люксембург) - Сивасспор (Турция)

Загубил от Карабах (Азербайджан)/Ференцварош (Унгария) - Победител от Шамрок Роувърс (Ирландия)/Шкупи (Република Северна Македония)

Загубил от Макаби Хайфа (Израел)/Аполон Лимасол (Кипър) - Победител от Олимпиакос (Гърция)/Слован Братислава (Словакия)

Загубил от Цървена звезда (Сърбия)/Пюник (Армения) - Загубил от Шериф Тираспол (Молдова)/Виктория Пилзен (Чехия)

Загубил от Лудогорец (България)/Динамо Загреб (Хърватия) - Загубил от Будьо/Глимт (Норвегия)/Жалгирис Вилнюс (Литва).