„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от днес

Йоана Димитрова
Снимка: Николай Зъбов, БТА/ архив
София,  
26.08.2025 05:00
 (БТА)

„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от днес, съобщиха от държавната компания. Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, допълват от „Български пощи“.

На 21 август оттам обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

В същия ден редица пощенски оператори в Европа също обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон. 

На следващия ден от Германската пощенска компания "Дойче пост" (Deutsche Post) обявиха, че ще ограничат значително колетните пратки от Германия до САЩ в отговор на затягащите се митнически разпоредби на Вашингтон, предаде Франс прес. 

/МК/

