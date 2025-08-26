Пожарникар почина, докато гасеше пожар в американския щат Монтана; друго огнище погълна десет постройки в Орегон

Пожарникар почина, след като получи сърдечен удар, докато гасеше горски пожар в американския щат Монтана, предаде Асошиейтед прес.

Парамедик се е опитал да му окаже медицинска помощ, но опитите да бъде върнат към живота са се оказали неуспешни и той е починал в неделя следобед.

Мъжът, чиято идентичност не се уточнява, е един от над 700 огнеборци, които гасят пожара, пламнал от паднала мълния в планината Тобако Рут, на около 24 км северно от град Вирджиния.

Губернаторът на щата Монтана Грег Джанфорте в изявлението си, с което поднесе съболезнования на семейството, нарече починалия пожарникар "паднал герой".

Междувременно десет постройки, включително четири къщи, изгоряха при горски пожар в централната част на щата Орегон, където днес бе издадена заповед за евакуацията на хиляди жители.

Властите съобщиха, че пожарникарите работят на тежък терен на фона на сухо време и високи температури, за да спасят стотици други сгради в близост до пожара, който вече обхваща площ от 88 кв. км и се простира в окръзите Десчътс и Джеферсън.

До момента са овладени едва около 15% от пламъците, а огънят продължава да застрашава близо 4000 къщи, каза говорителят на противопожарната служба Герт Зутенджик.

В района до сряда е в сила предупреждение за горещо време, а синоптиците предупредиха, че потенциални гръмотевични бури могат да доведат до непостоянни ветрове, които ще създадат затруднения при гасенето на огъня.