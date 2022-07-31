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Локомотив (София) пречупи 10 футболисти от Ботев (Пловдив)

Атанас Василев
Локомотив (София) пречупи 10 футболисти от Ботев (Пловдив)
Локомотив (София) пречупи 10 футболисти от Ботев (Пловдив)
София,  
31.07.2022 20:32
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 
Локомотив София - Ботев Пловдив   -  2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Димитър Митков 50, 2:0 Илия Димитров 84
Червен картон: Джеймс Eто’о (Ботев Пловдив) – 27-а минута

по-късно днес:
ЦСКА-София - Берое

в понеделник:
Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

от петък:
Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948  - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Георги Русев 10

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81

от събота:
Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагарен 71

Пирин Благоевград - Славия - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Йон Бакеро 21, 0:2 Радослав Кирилов 30, 1:2 Преслав Йорданов 62-дузпа
червен картон: Юлиян Попев 52

/АВ/

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