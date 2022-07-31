Локомотив (София) пречупи 10 футболисти от Ботев (Пловдив)

Първенство на България по футбол, резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: Локомотив София - Ботев Пловдив - 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Димитър Митков 50, 2:0 Илия Димитров 84

Червен картон: Джеймс Eто’о (Ботев Пловдив) – 27-а минута



по-късно днес: ЦСКА-София - Берое в понеделник: Арда Кърджали - Септември София Черно море - Левски - отложен от петък: Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Георги Русев 10 Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81 от събота: Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Бирсент Карагарен 71 Пирин Благоевград - Славия - 1:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Йон Бакеро 21, 0:2 Радослав Кирилов 30, 1:2 Преслав Йорданов 62-дузпа червен картон: Юлиян Попев 52