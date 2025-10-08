ЛИНА: Директорът на либерийската Агенцията за изграждане на мир участва в конференция на ЕКОВАС за защита на хора, намиращи се в риск

Изпълнителният директор на либерийската Агенцията за изграждане на мир към Министерството на вътрешните работи на страната разкри положителния резултат от наскоро приключилата регионална конференция на Икономическата общност на западноафриканските държави (EКОВАС) за защита на хора, намиращи се в риск, проведена в Абуджа, Нигерия, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Директорът на агенцията Шейх Камара заяви, че обучението за защита на хора, намиращи се в риск, е имало за цел да укрепи капацитета, да изгради партньорство и да установи взаимоотношения между различните граждански общества в държавите членки на ЕКОВАС.

Според Камара участниците са имали време за обсъждане на партньорството между ЕКОВАС и граждански организации в предотвратяването на конфликти, като са отбелязали постиженията, приноса и направените изводи.

Той отбеляза, че членовете на форума са обсъдили и как да се укрепят рамките на сътрудничество, за да се подобри партньорството с гражданските организации.

Според него, рамковото партньорство е фокусирано върху събирането на данни, анализа, застъпничеството и реагирането на възникващи заплахи.

Агенцията за изграждане на мир е правителствен орган към либерийското Министерство на вътрешните работи с ключов фокус върху изграждането и укрепването на мира и посредничеството при конфликти сред гражданите в страната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)