Подробно търсене

Marca: Испания и Аржентина може да проведат Финалисима в Катар

Боян Денчев
Marca: Испания и Аржентина може да проведат Финалисима в Катар
Marca: Испания и Аржентина може да проведат Финалисима в Катар
снимка: АР, Alberto Saiz
Нион,  
13.10.2025 10:40
 (БТА)

Мачът от Финалисима между Испания и Аржентина може да се проведе на 28 март в Катар, според Marca. ФИФА иска да домакинства мача на стадион „Лусаил Иконик“. Други опции включват стадиони в Маями и Рияд. Окончателно решение за мястото на провеждане на Финалисима се очаква скоро.

На Европейското първенство през 2024 г. Испания победи Англия (2:1), а на Копа Америка през 2024 г. Аржентина се наложи над Колумбия (1:0).

Финалисима се проведе за първи път през юни 2022 г., когато Аржентина спечели срещу Италия с 3:0.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:53 на 13.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация