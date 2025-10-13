Marca: Испания и Аржентина може да проведат Финалисима в Катар

Мачът от Финалисима между Испания и Аржентина може да се проведе на 28 март в Катар, според Marca. ФИФА иска да домакинства мача на стадион „Лусаил Иконик“. Други опции включват стадиони в Маями и Рияд. Окончателно решение за мястото на провеждане на Финалисима се очаква скоро.

На Европейското първенство през 2024 г. Испания победи Англия (2:1), а на Копа Америка през 2024 г. Аржентина се наложи над Колумбия (1:0).

Финалисима се проведе за първи път през юни 2022 г., когато Аржентина спечели срещу Италия с 3:0.