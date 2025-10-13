Бързо производство за домашно насилие е образувано от служители на Районното управление в Трън, след сигнал за нападение над възрастна жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера около 18:20 ч., когато 36-годишна жена подала сигнал, че брат ѝ е проявил агресия към тяхната майка. На място униформените установили, че 41-годишният мъж е ударил 62-годишната си майка в областта на главата. Направил опит и да я души.

Полицаите са задържали извършителя за срок до 24 часа. Пострадалата е прегледана и е дала писмени показания. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

В края на септември т.г. от ОД на МВР съобщиха за два случая на домашно насилие, регистрирани в Перник и Брезник. По същите бяха образувани бързи производства, а работата по тях продължи под надзора на прокуратурата.