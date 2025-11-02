Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер бе преизбран за нови три години

Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер, който е на 71 години, бе преизбран в неделя за трети мандат от три години но време на годишното генерално събрание, обявиха от клуба. Бе отчетен и рекорден бюджет за сезон 2024/25.

Бившият директор на "Адидас" Херберт Хайнер наследи на поста Ули Хьонес през ноември 2019 и беше преизбран вече през 2022. Днес той бе единственият кандидат и бе избран с огромно мнозинство - от 1990 членове само 85 бяха против, а 44 се въздържаха.

Байерн представи и бюджет за сезона от почти милиард евро - 978,3 милиона, като това е увеличение с 2,8% спрямо бюджета от миналия сезон.

Байерн отчете печалба от 27,1 милиона евро след плащането на данъците, което е по-малко от печалбата от 43,1 милиона от преди година.

"Въпреки трудните времена и пазарът на трансферите, който достигна до нови висоти, ние отново имаме рекорден бюджет и солидна печалба. Това показва силата на нашия клуб. Байерн е солиден", подчерта директорът Ян-Криситан Дреезен.

Гарманският шампион отчете 432 500 членове, което е най-добро постижение в света пред Бенфика Лисабон, който има 400 000 членове.