Подробно търсене

Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер бе преизбран за нови три години

Христо Бонински
Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер бе преизбран за нови три години
Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер бе преизбран за нови три години
Херберт Хайнер (вляво), сника: AP Photo/Matthias Schrader
Мюнхен,  
02.11.2025 16:11
 (БТА)

Президентът на Байерн Мюнхен Херберт Хайнер, който е на 71 години, бе преизбран в неделя за трети мандат от три години но време на годишното генерално събрание, обявиха от клуба. Бе отчетен и рекорден бюджет за сезон 2024/25.

Бившият директор на "Адидас" Херберт Хайнер наследи на поста Ули Хьонес през ноември 2019 и беше преизбран вече през 2022. Днес той бе единственият кандидат и бе избран с огромно мнозинство - от 1990 членове само 85 бяха против, а 44 се въздържаха.

Байерн представи и бюджет за сезона от почти милиард евро - 978,3 милиона, като това е увеличение с 2,8% спрямо бюджета от миналия сезон.

Байерн отчете печалба от 27,1 милиона евро след плащането на данъците, което е по-малко от печалбата от 43,1 милиона от преди година.

"Въпреки трудните времена и пазарът на трансферите, който достигна до нови висоти, ние отново имаме рекорден бюджет и солидна печалба. Това показва силата на нашия клуб. Байерн е солиден", подчерта директорът Ян-Криситан Дреезен.  

Гарманският шампион отчете 432 500 членове, което е най-добро постижение в света пред Бенфика Лисабон, който има 400 000 членове. 

 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:35 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация