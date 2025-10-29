Подробно търсене

По случай Деня на народните будители в Бургас ще бъдат отличени 104 млади учители и техните ментори

Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова
Снимка: Мая Стефанова/БТА - архив
Бургас,  
29.10.2025 14:57
 (БТА)

Кметът на Бургас Димитър Николов ще отличи 104 новоназначени млади учители в детски градини и училища и техните ментори за техния старт в професията на тържествена церемония на 30 октомври в актовата зала на Колежа по туризъм в парк „Езеро“, съобщават от пресцентъра на общината.

Традиционната за последните няколко години инициатива е посветена на Деня на народните будители – 1 ноември, и цели да насърчи младите педагози, избрали да се посветят на професията, която стои в основата на всички останали.

Новоназначените учители в 12 от бургаските детски градини са 17. В 34 от училищата на територията на общината работа са започнали 87 млади преподаватели. По време на церемонията ще бъдат почетени и техните ментори, които са ги подкрепили в новия им професионален път. Част от тях са преминали специализирано обучение по програмата „Млади учители“ на Община Бургас, осъществено в партньорство с фондация „Заедно в час“.

Тържествената програма ще бъде допълнена с участието на млади актьори от Театрален колеж „Любен Гройс“, както и танцьори и певци.

/ТС/

