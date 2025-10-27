Подробно търсене

Софийската опера ще представи прочутия мюзикъл „Звукът на музиката“ на 31 октомври

Софийската опера ще представи прочутия мюзикъл „Звукът на музиката“ на 31 октомври
Софийската опера ще представи прочутия мюзикъл „Звукът на музиката“ на 31 октомври
Снимка: Софийска опера и балет
София,  
27.10.2025 15:26
 (БТА)

Софийската опера ще представи мюзикъла „Звукът на музиката" на 31 октомври и на 1 ноември, съобщават от трупата.

По думите им това е един от най-награждаваните мюзикъли, разказващ увлекателната история на певците от семейство Трап. "Звукът на музиката" е последната работа на творческия екип Ричард Роджърс и Оскар Хамърстайн Втори. Вдъхновена е от истинската история, описана от Мария фон Трап в книгата „Историята на певците от фамилията Трап“, която още през 1956 г. е пресъздадена в западногермански филм.  

Настоящата постановка на Софийската опера и балет е подготвена от световен екип. След успеха на мюзикъла „Шрек“, режисьор на „Звукът на музиката“ отново е Уест Хайлър. Диригент е Игор Богданов. Сценографското решение е на Джереми Барнет, а костюмите са на Уитни Локър. И за тази постановка художественото осветление е на Зак Блейн. 

Изпълнителката Весела Делчева ще бъде Мария, която ще накара децата на капитана фон Трап да запеят. Децата в постановката са от Детска вокално-театрална формация „Таласъмче“, ръководена от Димитър Костанцалиев. За ролята на капитан фон Трап е ангажиран Александър Георгиев.

Сред действащите лица са монахини, игуменка, баронеси, барон, адмирал, пощальон и други персонажи от времето преди Втората световна война. В главните роли са Александрина Стоянова-Андреева, Санара Кордова, Силвана Пръвчева, Диана Димитрова, Рада Тотева, Николай Павлов, Николай Войнов, Антон Радев, Пламен Гранжан. Хореографията е на Риолина Топалова.

В Софийската опера мюзикълът ще бъде изпълнен на български език със субтитри на английски, уточняват организаторите. 

Световната премиера на „Звукът на музиката“ е през 1959 г. За три години са изиграни 1443 представления. Има девет номинации за наградите „Тони" и печели пет от тях - за най-добър мюзикъл, най-добра актриса в главна роля, най-добра актриса в поддържаща роля, най-добър сценограф и най-добър диригент и музикален директор. През 1960 г. постановката печели и „Грами“ за най-добър звукозаписен албум в категория мюзикъл.

Първата продукция на Уест Енд, Лондон, е през 1961 г. Филмовата адаптация от 1965 г. с участието на Джули Андрюс и Кристофър Плъмър печели пет награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добър режисьор. Песните от мюзикъла са всепризнати хитове. Сред тях най-популярни са „До-Ре-Ми“, „Еделвайс“, заглавната песен „Звукът на музиката“ (The Sound of Music), „Моите любими неща“ (My Favorite Things) и „Изкачи се на всеки връх“ (Climb Ev'ry Mountain).

/ЕМС/

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:41 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация