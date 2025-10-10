Подробно търсене

Народният театър открива изложба в памет на Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова

София,  
10.10.2025
Народният театър открива на 13 октомври изложба в памет на Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, наречена „Заедно по пътя. Актрисата, актьорът и те двамата“, информират от театъра.

Събитието е посветено на 90-годишнината от рождението на големите български артисти.

Експозицията включва снимки от архива на Народния театър. Сред експонатите посетителите ще видят и камерата на Васил Стойчев, с която той е заснемал турнета на трупата – свидетелство за неговата страст към киното и памет за цяло едно театрално поколение.

Изложбата представя и редки видеоматериали с филмови участия на двамата актьори, предоставени от Българската национална телевизия.

До средата на ноември експозицията ще може да бъде разгледана от всички зрители на спектаклите на камерната сцена на Народния театър. В деня на откриването достъпът е за всички.

Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев са сред най-ярките имена в историята на българския театър. Родени в една и съща година, те споделят цял творчески и житейски път – от първите си стъпки във ВИТИЗ, през сцените на Бургаския драматичен театър, Народен театър „Иван Вазов“ и „Театър 199“, до десетките роли, филми и поетични вечери, с които оставят трайна следа в културната памет на България.

Както писа БТА, изложба „Заедно по пътя“ бе открита на 25 септември до 9 октомври в градската градина пред Народния театър.

