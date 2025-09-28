Носител на наградата за литература „Златно дунавско перо“ стана Люлин Занов

На камерната сцена на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ се състоя церемонията по награждаването на отличените в традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“. В тазгодишното издание участие взеха 180 автори от цялата страна.

Журито, с председател поета Георги Драмбозов и членове поетите Иван Антонов и Иван Атанасов, литератора Връбка Попова, главния експерт в Дирекция „Култура и културно наследство“ при община Свищов Грета Цанова и директора на дирекцията д-р Росен Маринов, определи лауреатите.

Литературната награда „Златно дунавско перо“, връчвана от 2005 г., бе присъдена на Люлин Занов от с. Гиген, Плевен, за стихотворението „Песен за Свищов“. Специалната награда на името на поета Николай Искъров получи Валентин Йорданов от Силистра за творбата „А жив ли е той“.

Първа награда в конкурса спечели Донка Ангелова от Горна Оряховица със стихотворението „Видях, един самотен човек“. Второто място бе за Владимир Стоянов от Варна с „Поляна от глухарчета“, а третото – за Зефира Пенева от Пловдив, която представи стихотворението си „Възраст“. Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев връчи наградите. Поощрителни отличия получиха Даниела Николова от София и Ангел Дюлгеров от Перник.

„Докато слушах стиховете, се убеждавам какъв дух носи Свищов именно чрез хората на перото и словото. Удовлетворен съм, че за поредна година дадохме възможност на творци от цялата страна да се потопят в магията на словото по повод празниците „Свищовски лозници“, каза кметът.

Празничната вечер завърши с премиерата на новата стихосбирка на свищовския поет Людмил Симеонов „Здрач и шепот“, представена с музикален съпровод на пиано от Бисера Друмева.

Носител на голямата награда за литература „Златно дунавско перо“ през 2024 г. стана поетът Кънчо Великов.