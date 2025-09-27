Традиции, изкуство, музика и кулинария от различни страни обединява Фестивалът на побратимените градове и приятели в Ловеч

Традиции, изкуство, музика и кулинария от различни страни обединява Фестивалът на побратимените градове и приятели (Twin Towns & Friends Fеstival) в Ловеч. Събитието има за цел да направи среща на Ловеч (България), Лавал (Франция), Ерфурт (Германия), Сан Бенедето дел Тронто (Италия) и Калиш (Полша). По време на тридневния празник са предвидени концерти, изложби, демонстрации на занаяти, както и щандове с традиционни храни и напитки от петте държави.

Официалното начало на второто издание на фестивала беше поставено от кмета Страцимир Петков. „Градовете тук имаме много сходства – в Калиш, Ерфурт и Лавал има реки, мостове, крепости, а в Сан Бенедето дел Тронто – море. Всички тези дадености ни обединяват в едно – приятелството. Това е идеята на самия празник“, каза в приветствието си кметът. Фестивалът се провежда по негова идея и той разказа, че е създаден като бутиков семеен празник, но е прераснал в международен, с което изключително много се гордее. По думите му чрез този празник на приятелството Ловеч се стреми към заздравяване на европейските връзки с останалите градове и държави. „Това показва нашето отношение в тези размирни времена - че ние се стремим към мир, приятелство, разбирателство, културен, икономически и младежки обмен. Тук сме първо приятели, после побратимени, после европейци и после хора“, посочи Петков. Кметът допълни, че в България това е единственият празник на побратимените градове и Ловеч е пример за това как Европа трябва да върви ръка за ръка в културен, туристически и икономически обмен.

Към гостите се обърна и Ан-Шарлот Монтен, заместник-посланик на Франция у нас. „Добър ден, Ловеч!“, произнесе на български тя и преди приветствените си думи каза „Браво!“ на Общинския духов оркестър, чиито изпълнения зададоха празничния тон.

Имам възможността да видя със собствените си очи, че през трите фестивални дни Ловеч става туптящото сърце на една Европа, която споделя култура, храна, изкуство, посочи Монтен.

Приветствени думи отправиха още заместник-кметът на Лавал г-жа Кристин Дроге, председателят на асоциация „Доверие – България“ Патрик Мусе и др.

И в трите фестивални дни има занимателни и образователни игри за най-малките, а по-рано днес те гледаха кукления театър „Безценното камъче“. Музикално-артистична програма в два последователни дни ще изнесат танцови формации от френския град, като единият от концертите ще бъде съвместно с ловешкия танцов ансамбъл „Магия“.