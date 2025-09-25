Преподавателите с творби в изложбата „Творчески срещи“ са посланици на институциите, които представляват, каза доц. Регина Далкалъчева

Преподавателите, които показват творби в изложбата „Творчески срещи“, са всъщност посланици, които работят за институциите, които представляват. Това каза доц. Регина Далкалъчева на откриването на експозицията в галерия „Академия“ днес.

Откриваме днес една интересна изложба, която се показва в този формат за трети път. Това са колеги, които се събират от Национална художествена академия, Академията за изящни изкуства в Лодз и Академията за изящни изкуства в Гданск, Полша, каза проф. Здравка Василева.

Доц. Регина Далкалъчева посочи, че предстои изложбата да бъде представена в Гданск и евентуално във филиала на НХА в Бургас. Тя обяви също, че е в процес на подготовка двустранен меморандум за сътрудничество между НХА и Академията в Лодз, който ще обхваща съвместни художествени проекти, обмен на преподаватели и студенти, както и разработване на образователни програми.

Както БТА писа, по-рано днес бе открита новата учебна година в НХА. В продължение на 13 десетилетия Националната художествена академия (НХА) е била и остава светилник на културата, каза ректорът на НХА проф. Георги Янков на церемонията по откриване. На събитието присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова, която каза, че Академията е един духовен храм.

Националната художествена академията не е просто място за усвояване на знания и умения, а духовна територия, в която се изграждат истински талантливи личности, каза проф. Арсен Минков, декан на Факултета по приложни изкуства и дизайн при откриването на новата учебна година.