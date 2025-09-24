Подробно търсене

Навършиха се 100 години от създаването на Комитета за културно повдигане на Видинския край

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Първият брой на вестник „Просвета” - печатен орган на Комитета за културно повдигане на Видинския край. Снимка: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Видин,  
24.09.2025 12:56
 (БТА)

Преди 100 години е създаден Комитетът за културно повдигане на Видинския край. Той е учреден на 23 септември 1925 г. с цел културно-просветна грижа за умственото, религиозното, нравственото и телесно заздравяване на населението в този край на България, каза за БТА началникът на Държавен архив-Видин Йорданка Костова. 

За основната си дейност комитетът създава свой печатен орган - вестник „Просвета”, който започва да излиза от 1 януари 1928 г. Издава се два пъти седмично от печатницата на Пантелей Конев във Видин. Основната цел е обединение и координиране силите на интелигенцията от видинския край за системна културно-просветна работа във Видин и околията.

Повишавайки просветата и културата на населението от селата и градовете, се цели да се повдигне неговото стопанско положение, здравето, бита и благоустройството на целия видински край, разказа Костова. Тя подчерта, че редактор и уредник на вестника е д-р Бърни Бончев. По времето на неговия кметски мандат от 1934 до 1938 г. се вземат редица мерки за благоустрояване и хигиенизиране на Видин, когато градът се водоснабдява, блатата се пресушават, изграждат се тротоари и др. От 1938 до 1945 г. д-р Бончев е председател на Комитета за културно повдигане на Видинския край. Той посмъртно е удостоен със званието „Почетен гражданин на Видин“. Членове на комитета са били Васил Атанасов Бояджиев, Вълчо Даскалов и други видни имена, за които се съхраняват документи, уточни началникът на архива във Видин. 

През този период в града се основават още „Дом на изкуствата и печата”, „Литературен кръг” и други организации. Те обединяват книжовните дейци, като допринасят за развитието на книжовната и просветната дейност. Във видинския архив се съхраняват отделни броеве на в. „Просвета“, които може да се ползват за изследвания, допълни Йорданка Костова.

