През тази учебна година Военноморското училище във Варна открива седем нови специалности

През тази учебна година във Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Никола Вапцаров“ във Варна са разкрити седем нови специалности, съобщи началникът му флотилен адмирал проф. Калин Калинов при откриването на академичната 2025/2026 година. Той допълни, че новите специалности са в доста пилотни направления, а сред тях са „Дигитална трансформация“, „Софтуерни и мрежови технологии“, „Изкуствен интелект“, „Компютърна криминалистика“, „Морско право и индустрия“.

Откриваме новата учебна година определено със самочувствие, каза още началникът на училището. По думите му на годишна база ВВМУ продължава да увеличава броя на студентите. „През тази година сме приели 56 курсанти по седем специалности, 890 студенти по 16 специалности и очакваме 153 магистри по 18 специалности“, каза флотилен адмирал Калинов и уточни, че приемът е повече от миналата година с около 30-40 души. Той допълни, че се надява чуждестранните студенти в училището да запазят броя си, като кампанията тече в момента.

В словото си при откриването на учебната година флотилен адмирал Калинов посочи, че през последните 15 години училището има постоянен тренд на повишаване на своите обучаеми, както сред курсантите, така и сред студентите. По думите му към настоящия момент в училището се обучават общо 275 курсанти по седем специалности. Паралелно училището осигурява образованието на общо 3400 студенти от 28 специалности. Той обясни, че Военноморското училище постоянно актуализира подготовката както по съществуващите планове, така и по учебни планове, които се въвеждат в отговор на динамиката на развитието на технологиите. Всички седем нови специалности през тази година са в актуални направления, посочи Калинов.

Началникът на ВВМУ съобщи още, че през август са завършили изпитанията на първия авиационен дрон на училището. „Сега продължаваме да работим в областта на морските дронове, така че капацитетът нараства. При нас от около 7 години всички наши курсанти се обучават да пилотират дронове, като специализирана дисциплина“, обясни той.

В отговор на въпрос за подготовката на Българския военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) за плаването му до Антарктида флотилен адмирал Калинов каза, че планирата дата е 7 ноември. „Засега нямаме основания да я отлагаме, подготовката върви по план, завършва ремонтът на кораба“, обобщи той.