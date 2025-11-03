Античен град Хераклея Синтика е победител в категория „Чудото на България за последните 15 години“ – археологическо откритие, информираха от общинската администрация в Петрич. Наградата е връчена на тържествена церемония по повод 15 години от началото на националната кампания „Чудесата на България“ – най-мащабната инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната. Античен град Хераклея Синтика е спечелил вниманието и подкрепата на гласувалите в кампанията. Финалистите в гласуването са определени с вота на над 100 000 българи.

Престижната награда са получили заместник-кметът Кирил Танушев и председателят на Общинския съвет Светла Данаилова. Ръководителят на проучванията на обекта проф. д-р Людмил Вагалински също е бил удостоен с плакет.

Кампанията, организирана от Общество „Културно наследство“ - българският представител на Europa Nostra, има за цел да популяризира и насърчава опазването на българското културно-историческо наследство. Победителят се определи с национално електронно гласуване от читателите на агенция „Стандарт“ (www.standartnews.com). Годишните награди „Чудесата на България“ са единствените за културно наследство, присъждани у нас от 15 години, отбелязват организаторите. Те са признание и престиж както за историците и археолозите, които разкриват чудесата на България, така и за кметовете, които ги стопанисват, за музеите, които ги експонират, за бизнеса, който чертае маршрути за културно-исторически туризъм, допълват те.

Археологическият обект Хераклея Синтика, разположен в подножието на Кожух планина, е сред най-значимите антични градове в Югозападна България. През последните години, благодарение на последователните усилия на местната власт и на екипа от археолози под ръководството на проф. Людмил Вагалински, мястото се превръща в притегателен център за любителите на историята и културния туризъм, каза за БТА Катя Стоянова, ръководител на проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи” и директор на Историческия музей в Петрич. През първите шест месеца на 2025 година античния град са посетили над 20 хиляди души. Археологическото чудо привлича и представители на научната общност от цял свят.

Община Петрич благодари на всички, които чрез гласа си определиха Античен град Хераклея Синтика за чудото на България за последните 15 години.