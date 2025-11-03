Подробно търсене

Бойчо Попов
Германия планира да въведе цена на електроенергията за промишлеността от януари 2026 г.
Германският министър на икономиката Катерина Райхе. Снимка: AP /Markus Schreiber, архив
Берлин,  
03.11.2025 16:20
 (БТА)

Германският министър на икономиката Катерина Райхе обяви, че от януари 2026 година в Германия се предвижда въвеждане на цена на електроенергията за промишлеността. Това съобщи Райхе по време на индустриална конференция в Берлин с участието на изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Стефан Сежурне, предаде ДПА.

По думите на Райхе преговорите с Европейската комисия са в заключителна фаза, като доказателствените изисквания към предприятията ще бъдат сведени до минимум, за да се избегне излишна бюрокрация.

Изявлението е направено дни преди насрочената за четвъртък "стоманена среща на върха" под домакинството на канцлера Фридрих Мерц, на която ще бъде обсъдена трудната ситуация в сектора.

"Цената на електроенергията за промишлеността е ключов елемент за конкурентоспособността на германската стоманодобивна промишленост", заяви Райхе. Тя подчерта, че също толкова важно е удължаването на т.нар. компенсации на цената на електроенергията след 2030 г., като по този въпрос също има положителни сигнали от Европейската комисия. Решение по темата се очаква в следващите седмици.

Цената на електроенергията за промишлеността представлява държавна субсидия, целяща да намали разходите за енергоемките предприятия. При определени условия Европейската комисия вече е одобрявала възможността за въвеждане на такава мярка на общоевропейско ниво. 

/БП/

