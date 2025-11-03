Халфът на ПСЖ Витиня преди двубоя с Байерн: "Хубаво е да говорим на терена"

Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен са двата най-добри отбори в Европа в момента. Такова мнение изрази халфът на френския шампион Витиня, който участва на пресконференцията на тима, редом до треньора Луис Енрике.

"Кой е по-добър? Отговорът може да бъде даден утре. Хубаво е да говорим на терена. Определено сме най-добрите в Европа. Байерн е във фантастична форма, ние също продължаваме нашия път от миналата година", каза португалският национал за Байерн и ПСЖ, които имат по три победи от първите си три мача в Шампионската лига.

"Когато си футболист, имаш желание да играеш в този тип мачове, защото всеки иска да те види, а хората си казват: "този отбор е по-добър, защото той спечели", каза още Витиня.