Певецът и композитор Ники Захариев гостува на фестивал в Хърватия

Певецът и композитор Ники Захариев ще бъде част от международния фестивал International art festival Art Talents в град Пореч, Хърватия, на 22 септември, съобщават от екипа на изпълнителя.

Припомнят, че миналата година певецът спечели второ място на същия фестивал в Румъния.

Междувременно, Захариев е награден с академичното признание „Доктор хонорис кауза" от Академията за кино, телевизия и интернет, международния кино и телевизионен фестивал „Славянска приказка" и Европейската асоциация за аудиовизуални комуникации.

„Благодаря на г-жа Елена Димитрова, на проф. Димитър Димитров и на международното жури от Китай, Франция, България за високото отличие и признание за концертите и участията ми в България и Европа. Ще продължа, вдъхновен, да издигам името България на високо ниво по света чрез музиката!“, казва изпълнителят Ники Захариев. На събитието по случай награждаването той изпълни на роял своето произведение „Майчина земя". Певецът беше отличен с награда и за своя първи музикален клип „Сълза", създаден под режисурата и монтаж на Николай Коев.

/ЕМС/