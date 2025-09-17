"Кей-поп: Ловци на демони" стана първият филм на платформата Нетфликс, надхвърлил 300 милиона гледания

"Кей-поп: Ловци на демони" стана първият филм на платформата Нетфликс, който надхвърли 300 милиона гледания, предаде ДПА, като цитира стрийминг гиганта.

Продукцията, чийто дебют беше на 20 юни, достигна над 314 милиона гледания по целия свят до 14 септември. Нетфликс твърди, че има над 300 милиона абонати в световен мащаб — което означава, статистически погледнато, че всеки абонат е гледал филма поне веднъж. Анимацията се превърна в боксофис хит още август месец в Северна Америка.

Компанията отчита брой гледания само през първите 91 дни след премиерата, така че преброяването на гледанията на "Кей-поп: Ловци на демони" ще приключи на 19 септември.

Продуцирано от Sony Pictures Animation, фентъзито проследява историята на кей-поп момичешката група Huntr/x — три млади жени, които водят двойнствен живот като ловци на демони. Мисията им се усложнява, когато се появява съперничаща бой банда, чиито членове всъщност се оказват демони, припомня ДПА.

Главозамайващата популярност на филма изстреля неговия саундтрак, наситен с кей-поп звучене и текстове на корейски, на върха на музикалните класации в целия свят.

Песента Golden, представена като голям хит в самия сюжет, се превърна в истински музикален феномен. Парчето оглавява немската класация за сингли вече шеста поредна седмица, пояснява ДПА.