Песента Golden на "Хънтрикс" от "Кей-поп: Ловци на демони" запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Песента Golden на момичешката група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" (KPop Demon Hunters) на Нетфликс запази челната си позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Golden миналата седмица се завърна на върха в чарта, след като го оглави за първи път по-рано през август.

За втора седмица саундтракът на "Кей-поп: Ловци на демони" класира три песни в челната петица и четири в Топ 10.

Когато за първи оглави класацията Хот 100, Golden стана деветата свързана с кей-поп песен с подобно постижение и първата, изпълнена от жени вокалистки. Сред предишните хитове, позиционирали се начело, са шест на Би Ти Ес, в това число на двама членове на групата - Seven на Чонгкук в сътрудничество с Лато и Like Crazy на Джимин.

Що се отнася до изцяло женските колективи с три или повече изпълнителки, "Хънтрикс" е първият, който оглавява класацията Хот 100 за минимум три седмици, откакто "Дестинис чайлд" доминираха в продължение на 11 седмици с Independent Women Part I между ноември 2000-ната и януари 2001 г.

Останалите три песни от саундтрака на "Кей-поп: Ловци на демони", които намират място в Топ 10 на Хот 100 са Your Idol и Soda Pop на конкурентната момчешка група "Саджа Бойс", класирани съответно на четвърта и пета позиция, и How It's Done на "Хънтрикс" на девета.

Втората позиция в класацията Хот 100 остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Алекс Уорън с Ordinary. С хита си Уорън прекара 10 непоследователни седмици на върха в чарта.

На трето място е Морган Уолън, който също запазва позицията си от миналата седмица със сингъла What I Want, записан в сътрудничество с Тейт Макрей.

В Топ 10 на класацията Хот 100 намират място още Равин Лене с Love Me Not, Сабрина Карпентър с Manchild, Теди Суимс с Lose Control и Лейди Гага и Бруно Марс с Die With a Smile.

Южнокорейска група е на върха и в чарта за албуми Билборд 200, след като "Стрей кидс" го оглавиха за рекордния седми път с KARMA.