Над 130 произведения ще бъдат показани в изложбата на Иван Вукадинов „Картина извън картината“ в Софийската градска художествена галерия

Над 130 произведения ще бъдат показани в „Картина извън картината“ - първата голяма ретроспективна изложба, посветена на Иван Вукадинов (1932–2024). Тя бъде показана от днес, 16 септември, до 23 ноември в Софийската градска художествена галерия, съобщават домакините.

По думите им произведенията в изложбата разгръщат еволюцията на творчеството на Вукадинов: от традиционната академична живопис, усвоена в ателието по „Живопис“ при проф. Ненко Балкански, и ранните му прояви на импресионистичен пленеризъм и визуален натурализъм; през неговия път на открития в техниката на енкаустиката и символиката на цвета, които го отвеждат към трансцендентната естетика и неговия характерен стил; до деконструкцията на формите и обемите в късните му цикли, където цветът доминира над формата и сюжета.

Към експозицията е подготвен и двуезичен албум, който за първи път изчерпателно представя творческия път на художника – от студентските му произведения до късните картини. В каталожната част са включени около 400 произведения, които разгръщат еволюцията на един от най-значимите български творци и разкриват постиженията му през различните етапи на неговия творчески път, отбелязват организаторите.

От екипа уточняват, че изложбата и печатното издание са дело на екипа на Софийска градска художествена галерия в партньорство с проф. Аксиния Джурова – изкуствовед и дългогодишен изследовател на творчеството на Иван Вукадинов. В тях са включени произведения от държавни, общински и частни колекции от София и страната и се реализират със съдействието на семейството на художника, както и с финансовата подкрепа на Столична община и Министерство на културата.

От СГХГ припомнят, че Иван Вукадинов е единственият български художник, приет в Колекцията за модерно и съвременно изкуство на Ватиканските музеи. „Експозицията има ретроспективен характер и цели да запознае публиката с творчеството на един изключителен художник, чието изкуство през последните десетилетия е превърнало в енигма – загадъчно, трудно достъпно и преживявано само от малцина посветени“, казват те.

Иван Вукадинов е роден през 1932 г. в с. Ломница, Пернишки окръг. През 1961 г. завършва Националната художествена академия със специалност „Живопис“ при проф. Ненко Балкански. Участвал е в изложби във Франция, Великобритания, Русия, Латвия. Има самостоятелна изложба в София през 1975 г. и четири изложби в Рим, Арецо, Пиза и Гросето през 70-те години, които го правят известен и търсен сред италианските колекционери. През 2022 г. неговата картина „Чили” е предадена в колекцията на Ватиканските музеи. Почина на 22 септември 2024 година.

