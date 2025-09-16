Иван Вукадинов е художник, когото тепърва ще откриваме и преоткриваме, каза кметът на София Васил Терзиев

Иван Вукадинов е художник, когото тепърва ще откриваме и преоткриваме. Художник, с когото ще се гордеем. Това каза кметът на София Васил Терзиев по повод откриването на експозицията „Картина извън картината“ - първата голяма ретроспективна изложба, посветена на Иван Вукадинов (1932–2024). Тя беше официално открита днес в Софийската градска художествена галерия (СГХГ).

„Много години сме мислили как да стане тази изложба. За съжаление, трябваше да я направим една година след смъртта на Иван Вукадинов. Миналата година той ни напусна и решихме, че е изключително важно да се направи една ретроспективна изложба на Иван Вукадинов – художник, чието творчество като самостоятелна изложба не е виждано от повече от четири десетилетия. През 1981 г. е представена последната му самостоятелна изложба. От време на време се появяваха негови произведения и така изкуството му остана далеч от нас", каза директорът на СГХГ Аделина Филева.

По нейни думи „настоящата ретроспективна изложба, в 130 творби, прави един разказ, макар и кратък, но дава възможност на зрителите да видят на какво и как се е отдал Иван Вукадинов".

„Изложбата дава възможност да се види през какво е преминал Иван Вукадинов като живописец, защо е ценен от своя професор Ненко Балкански и как успява, от най-простия сюжет, да направи една великолепна живопис", допълни Филева. В обобщение тя каза, че „ателието е неговата лаборатория. То е мястото, където успява да представи всички свои размисли, знания, поезия, философия и всичко онова, което взима от света и претворява през себе си и през своя талант, за да можем днес да се радваме на това богатство, което имаме сега в залите на СГХГ".

„За мен беше изключително удоволствие да работя с екипа на СГХГ. Надявам се, че младите след нас, на фона на тази предизвикателна изложба, ще осмислят това, което ние наричаме с клишета - социалистическо изкуство. Бай Дечко Узунов каза веднъж: „Нарисувайте го това нещо – социалистически реализъм, та най-после да го прескочим и да продължим нататък“. Неслучайно започвам с тези думи, защото тази изложба показва един блестящ художник, който извън тълпата и масовата продукция на арт изкуството у нас, показва голямото богатство, в което се движеше социалистическият реализъм“, каза проф. Аксиния Джурова.

Тя обясни, че над 60 произведения са взети от галериите в страната, които са откупени от общи художествени изложби с участието на Иван Вукадинов. Други творби са от колекционери и приятели.

„Изложбата ни дава много повече от всичко, което ще кажа тази вечер. Иван казваше: „В самотата съм най-верен пред себе си“. Това негово желание да се усамоти, тази негова особеност на характера, която не допускаше всекиго до себе си и реагираше на пошлостта около себе си, му даваше възможност около него да се създаде митология, която ще продължи и след тази изложба", каза още проф. Джурова.

„Моят вуйчо Иван Вукадинов избра уединението не като отстъпление, а като форма на свобода. Той често казваше, че най-важното е да си добър и да си чист. Иван Вукадинов не търсеше публичност и не търсеше шум…той търсеше мъдрата тишина. Той беше изключително обичащ и топъл, а приятелите му знаят, че Иван Вукадинов можеше да освети света по нов начин само с една или две думи", каза племенникът на художника Златко Минев.

Сред гостите на изложбата бяха депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Тома Биков, кметът на столичния район „Средец" Трайчо Трайков, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, главният редактор на списание ЛИК на БТА доц. Георги Лозанов, председателят на Държавна агенция „Архиви" Михаил Груев, председателят на Съюза на българските художници Любен Генов и др.