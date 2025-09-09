Подробно търсене

Изложбата „Картина извън картината“ с творби на Иван Вукадинов ще бъде подредена в Софийската градска художествена галерия

Плакатът на изложбата. Снимка: СГХГ
София,  
09.09.2025 10:29
 (БТА)

Произведения от семейството на Иван Вукадинов, държавни, общински и частни колекции ще бъдат подредени в изложбата „Картина извън картината“ в Софийската градска художествена галерия (СГХГ). Експозицията ще бъде открита на 16 септември и може да бъде разгледана до 23 ноември, съобщават от СГХГ.

Иван Вукадинов е роден през 1932 г. в с. Ломница, Пернишки окръг. През 1961 г. завършва Националната художествена академия със специалност „Живопис“ при проф. Ненко Балкански. Участвал е в изложби във Франция, Великобритания, Русия, Латвия. Има самостоятелна изложба в София през 1975 г. и четири изложби в Рим, Арецо, Пиза и Гросето през 70-те години, които го правят известен и търсен сред италианските колекционери. През 2022 г. неговата картина „Чили” е предадена в колекцията на Ватиканските музеи. Почина на 22 септември 2024 година.

