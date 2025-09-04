Министерството на образованието предлага система за управление на качеството в училищата и детските градини

Индивидуалното развитие на всяко дете, ефективността на преподаването, мотивацията и ангажираността на учители и ученици, осигуряването на приобщаваща и сигурна среда, както и равен достъп за всички. Това са част от критериите за качество на обучението в детските градини и училищата, залегнали в проект на Наредба за управление на качеството в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Документът е публикуван за обществено обсъждане и се предвижда да влезе в сила от по-следващата 2026/2027 учебна година. В него за първи път се урежда в детайли как детските градини и училищата ще изграждат свои вътрешни системи за управление на качеството. Те ще включват анализ на потребностите и очакванията на децата, учениците, родителите и учителите, формулиране на цели, планиране на дейности, изпълнение, проследяване на резултатите и предприемане на конкретни мерки за подобрение.

Наредбата предвижда директорът на всяка образователна институция да определя комисия за управление на качеството. Тя ще се състои от педагогически специалисти от съответното училище или детска градина. Комисията ще организира процеса на самооценяване, ще събира и анализира данни, и ще предлага мерки за подобрение, които ще се обсъждат от педагогическия съвет.

Качеството ще се оценява чрез рамки с ясни критерии и индикатори. В детските градини акцентът е върху индивидуалното развитие на всяко дете, приобщаващата и сигурна среда, играта като основен метод на учене и високата квалификация на педагогическите специалисти.

В училищата оценяването ще обхваща три области - образователен процес, училищно управление и институционална среда. Това включва проследяване на напредъка и резултатите на учениците, ефективността на преподаването, индивидуализирания подход, равния достъп до образование, както и прозрачността, и ефективността на управленските процеси. Индикатори за качеството могат да са резултатите на учениците от външни оценявания и състезания, тяхната мотивация и ангажираност в училищния живот, удовлетвореността на родители и учители, сътрудничеството с местни общности и външни партньори.

Наредбата урежда вътрешната система за управление на качеството, като образователните институции ще имат възможност да си правят самооценка ежегодно. Тя ще допълни съществуващото външно оценяване на детски градини и училища, в които се прави инспекция веднъж на пет години.

Очаква се това да доведе до повишаване на качеството на образованието, по-високи резултати на учениците, индивидуален напредък на всяко дете и до по-устойчиво развитие на образователните институции, отбелязват от МОН.