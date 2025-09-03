Творби от коноп на Силвана Илиева ще бъдат представени в столичната галерия Little bird place

Изложбата „Регенерация“ със съвременно изкуство от коноп на Силвана Илиева ще бъде открита в столичната галерия Little bird place на 4 септември в 18:00 часа, съобщават организаторите.

По думите им експозицията изследва художествения потенциал на конопа – материал с дълбока историческа употреба, силна екологична устойчивост и съвременна естетическа релевантност.

Куратори на експозицията, която представя скулптурни обекти от индустриален коноп, са Теодора Константинова и Радослав Механджийски от Art and culture today.

„Проектът обединява силно визуално преживяване с „археологията“ на конопа“, казват те. „Илиева не имитира природата – тя създава усещане за нов неин клон, изведен в друга степен на съзнателност“, казват кураторите.

„С изложбата на Силвана Илиева галерия Little bird place поставя началото на вълнуващ сезон с утвърдени и изгряващи български и международни артисти, които представят съвременно изкуство свързано с природата, екологията и човека“, посочват организаторите и добавят, че всяка изложба е съпроводена от силна кураторска визия и дълбока ангажираност с екологични и социални теми.

Изложбата ще може да бъде разгледана до 21 септември.

Силвана Илиева е художничка, родена през 1989 г. в София. За да постигне максимален творчески изказ, тя работи с различни медии – съвременен текстил, живопис, фотография, рисунка, видео и др. Завършила е живопис в Националното училище за изящни изкуства и сценография в НАТФИЗ. Изучавала е дигитални изкуства, преди да се дипломира като магистър по текстилно изкуство в Националната художествена академия в София. Чрез творчеството си съпреживява тайната хармония на непрестанно изменящата се природа и връзката между човека, земята и космоса. Работи с пространството и ритъма на пейзажа, създава визуални разкази, в които зрителят се превръща в съавтор.

