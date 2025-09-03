Китай демонстрира военната си мощ на парад по случай 80-годишнината на от края на Втората световна война

Китай организира мащабен военен парад в центъра на Пекин, с който отбеляза 80-годишнината от победата си във Втората световна война, обещавайки ангажимент към мирно развитие в свят, изпълнен с нестабилност и несигурност, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

На площад "Тянанмън" бяха издигнати високи конструкции с формата на Великата китайска стена, символизиращи куража и солидарността на китайската нация в съпротивата срещу агресията от чужди сили.

Президентът Си Цзинпин, който е и генерален секретар на Централния комитет (ЦК) на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централния военен съвет – най-висшия военен ръководен орган на ККП и Китайската народна република, който оглавява Народноосвободителната армия на Китай (НОАК), Народната въоръжена полиция на Китай и Китайската милиция (спомагателни и резервни сили) – прие парада и инспектира войските.

До Си на трибуната на площад "Тянанмън" стояха руският президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, както и около двадесет чуждестранни лидери.

Това бе едва вторият път от 2015 г., в който Китай организира военен парад в чест на трудно извоюваната победа в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия (както е позната в Китай Втората китайско-японска война) и Световната антифашистка война (както е позната в Китай Втората световна война), отбелязва Синхуа.

При откриването на парада Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между война или мир, отбелязва Асошиейтед прес.

"Днес човечеството е изправено пред избора мир или война, диалог или конфронтация, печеливша ситуация или нулев резултат", каза Си пред над 50 000 зрители, добавяйки, че китайският народ "твърдо стои от правилната страна на историята". На събитието бяха поканени и близки на хора със заслуги към борбата на Китай през Втората световна война или членове на техните семейства – от страни като Русия, САЩ, Великобритания, Франция и Канада.

Си започна кратката си реч, като почете паметта на китайските ветерани от войната и призова за изкореняване на първопричините за конфликтите, за да се предотврати повторение на историята. Основното му послание обаче бе насочено към бъдещето: днес Китай е силен, не се страхува от никого и е готов да поеме водеща роля в света. "Китайският народ е народ, който не се страхува от насилие, който е самоуверен и силен", каза той. В същото време той добави: "Ние ще се придържаме към пътя на мирното развитие и ще работим ръка за ръка с хората от всички страни, за да изградим общност с общо бъдеще за човечеството".

Лимузина и модерно военно оборудване

На парада, който продължи около 90 минути, бяха представени ракети, изтребители и друга военна техника, част от която бе показана публично за първи път. Парадът започна с вървящи в крак войници, чиито ботуши отекваха по асфалта на площад "Тянанмън" в центъра на Пекин, наблюдавани от Си.

Возейки се в класическа черна лимузина с отворен покрив, Си премина по цялата дължина на формациите по централния булевард "Чанган" в Пекин. Той се изправи през отворения покрив на автомобила с четири микрофона пред себе си и поздрави редиците от личния състав, докато минаваше покрай най-съвременната военна техника, като ракети, танкове и безпилотни летателни апарати, разположени по алеята покрай площада. Китайските военнослужещи отговаряха в унисон с възгласи като "Служа на народа".

Подводни безпилотни апарати и хиперзвукови ракети

Сред оръжията на парада бяха:

– Хиперзвукови ракети (със скорост най-малко пет пъти по-висока от тази на звука), предназначени за унищожаване на кораби в морето. Те са от особен интерес за американските военни, които патрулират в западната част на Тихия океан от щаба на Седми флот на Военноморските сили на САЩ в Йокосука, Япония. На парада бяха показани противокорабни хиперзвукови ракети, които в миналото Китай тества по симулации на американски самолетоносачи. Сред тези ракети са "Инцзи-19", "Инцзи-17" и "Инцзи-20".

– Подводни дронове, включително AJX002, дълъг, черен, тръбообразен плавателен съд, който прилича на тясна подводница с витло в задната част.

– Нова междуконтинентална балистична ракета – "Дунфън-61" (ДФ-61 - DF-61), която може да пренася ядрени бойни глави на големи разстояния.

Сред ракетите имаше и въздушно базираните ракети с голям обсег "Цзинлей-1", междуконтиненталните ракети, които се изстрелват от подводници, "Цзюлан-3" и наземно базираните междуконтинентални ракети "Дунфън-31" – стратегически оръжия, които гарантират суверенитета и достойнството на Китай, отбелязва китайската новинарска агенция Синхуа. "Дунфън-5С" (ДФ-5С), която бе показана днес, е най-новото достижение на китайска ракетна програма, стартирала през 70-те години на миналия век.

Бяха демонстрирани също крилати ракети – "Чанцзян-20А", "Инцзи-18С", "Чанцзян-1000", и други хиперзвукови ракети като "Инцзи-21", "Дунфън-17" и "Дунфън-26Д".

Изтребители и бомбардировачи прелетяха в небето над Пекин, като някои от тях оставяха редици от цветни следи. Хеликоптери, издигнали големи транспаранти, изпълнени със символика и пропаганда, преминаха във формация, като една група от 26 хеликоптера изписа числото "80" по случай 80-годишнината от края на войната.

Преди Си да произнесе речта си, церемонията започна с 80 артилерийски салюта, последвани от националния химн "Маршът на доброволците", композиран през 1935 г. – в ранните години на съпротивата срещу нахлуващите сили на Японската империя.

Путин и Ким сред видните гости на Си

Около двадесет чуждестранни лидери наблюдаваха парада от високо от историческата порта "Тянанмън". Путин и Ким придружиха Си, докато заедно се насочиха към платформата с изглед към площад "Тянанмън". Те спряха, за да стиснат ръцете на петима ветерани от Втората световна война, някои от които на над 100-годишна възраст.

В началото на парада президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че големият въпрос е дали Си ще признае приноса на американците, които са се сражавали във войната. Той написа: "Моля, предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен-ун, докато заговорничите срещу САЩ".

На въпрос дали приема парада като предизвикателство към САЩ, Тръмп отговори отрицателно и посочи "много добрите си отношения" със Си Цзинпин. "Китай се нуждае от нас много повече, отколкото ние от тях", добави той.

Вашингтон наблюдава с подозрение срещата на тримата лидери, както и срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), на която се събраха Си, Путин и индийският министър-председател Нарендра Моди, който не присъства на днешния парад.

В изказването си Си не спомена Америка директно, но изрази благодарността си към чуждите държави, които са помогнали на Китай да устои на японската инвазия.

Демонстрация на военна сила пред собствения си народ

Във вътрешен план отбелязването на годишнината е начин да се покаже колко напред е стигнал Китай. Китай е един от основните фронтове във войната и милиони китайци загинават преди и по време на Втората световна война в резултат на японската инвазия.

Военният парад бе и демонстрация на мощ, за да се засили подкрепата в страната за ККП и нейния лидер Си Цзинпин, както и начин Китай да се представи като глобална алтернатива на доминираната от САЩ следвоенна ера.

"Възраждането на китайския народ не може да бъде спряно, а благородната цел за мирно развитие на човешката цивилизация трябва да триумфира", заяви Си в края на речта си.

Маршируващите формации от Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) варираха от традиционни армейски и военни части, както и китайски войници, участвали в мироторчески мисии на ООН, до някои нови, като например части за борба с киберзаплахите, отговарящи за информационната сигурност.

Си заяви, че НОАК е героична армия, "на която народът и партията могат да се доверят и разчитат напълно". Той подчерта, че задачата ѝ е да защитава суверенитета и единството на страната, като се позова на претенциите на Китай към самоуправляващия се остров Тайван.

Седем акробатични изтребителя Чънду Джей-10 (Chengdu J-10) прелетяха над площад "Тянанмън", за да отбележат края на военния парад по случай Деня на победата. Ескадрилата направи въздушно шоу с 14 цветни димни следи, символизиращи 14-те години на Втората китайско-японска война, която започва през 1931 г. с нахлуването на японските сили в Манджурия, и светлото бъдеще за 1,4 милиарда китайци, отбелязва Синхуа.