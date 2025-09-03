МЕНА: Устойчивият мир изисква справяне с основните причини за конфликтите, заяви постоянният представител на Египет в ООН

Постоянният представител на Египет в ООН Осама Абдел Халек заяви, че постигането на мир изисква справяне с основните причини за конфликта и насърчаване на националната отговорност, съобщи египетската новинарска агенция МЕНА.

В обръщението си към Общото събрание на ООН той приветства отпускането на 50 милиона долара за Фонда за изграждане на мир и призова за разширяване на ресурсите и партньорствата с регионални организации, финансови институции и частния сектор.

Халек подчерта значението на включването на жените, младежите и местните общности в изграждането на мира и призова за по-добра координация между органите на ООН за изграждане на мир, Съвета за сигурност и Общото събрание.

Абдел Халек също така описа предстоящите инициативи като "Новата програма за мир", "Пакта за бъдещето" и прегледа на изграждането на мира за 2025 г. като ръководни рамки за укрепване на глобалните усилия за мир.

