Четири млади състезателки от ВК Левски водят подготовка с италианския елитен Мегабокс Валефолия

Четири млади състезателки от волейболния отбор на Левски София водят подготовка с представителния женски състав на Мегабокс Валефолия, съобщиха от елитния италиански клуб.

Това са нападателките Мария Златанова (родена през 2006 година) и Габриела Жекова (2007) и разпределителката Лиана Василева (2008). Центърът Божидара Иванова (2009) също е в базата на Вилефолия, където провежда възстановителни процедури след контузия.

"Сътрудничеството с Левски София продължава, а това ни позволи да вземем няколко много интересни млади състезателки. За тях е добре, защото получават възможност да натрупат ценен опит в тренировъчния процес, а пък на нас това ни позволява да поддържаме високо ниво в заниманията и да работим с два качествени състава от по 6 състезателки. С нас сега се готвят нападател, нападател/диагонал и разпределител. С тях е и състезателка на позицията централен блокировач. Тя е контузена в момента, но от нашия медицинския й помагат с рехабилитационните процедури", обясни спортният директор Алесио Симоне

Левски София и Мегабокс Валефолия имат споразумение за сътрудничество, а през май италианците привлякоха в състава си от "сините" центъра Цветомира Миткова и националката Микаела Стоянова, която играе на позицията диагонал.