С две тематични изложби Радомир ще отбележи Деня на Съединението

С представянето на две тематични изложби в Радомир ще бъде отбелязан Денят на Съединението – 6 септември, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Първата изложба, озаглавена „1885 г. Съединението“, е на Регионалния исторически музей (РИМ) в Пловдив. Втората, мобилната експозиция „Спомен за герои“, ще бъде представена от РИМ в Перник. Таблата ще бъдат подредени пред сградата на Общинския исторически музей в града.

Програмата включва и традиционно общоградско шествие от площад „Войнишко въстание“ до паметника на подполковник Константин Цанков. Шествието ще завърши с церемония по поднасяне на венци и цветя, последвана от военен ритуал с участието на 38-ми батальон за ядрена, химическа и биологична защита и екология – Мусачево.

На 6 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Денят се отбелязва с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г., сочат данни на отдел „Справочна“ на БТА.