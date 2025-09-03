Производителят на електрически кабели и проводници "Елкабел" АД в Бургас търси инженери и експерти в областта на автоматизацията и роботиката

Българската компания, специализирана в производството на електрически кабели и проводници "Елкабел" АД в Бургас, търси инженери и експерти в областта на автоматизацията, изкуствения интелект и роботиката, съобщиха за БТА от дружеството. В динамично развиващия се свят на индустриалното производство, продължаваме да следваме визията си за модернизация и устойчив растеж чрез въвеждане на нови технологии и интелигентни системи за управление, посочиха от там.

"Автоматизацията, изкуственият интелект (AI) и роботиката вече не са просто иновации - те са ключов фактор за повишаване на ефективността, качеството и конкурентоспособността на производството", подчертаха от "Елкабел". Компанията, чиито производствени мощности са позиционирани в Бургас, търси специалисти с познания и опит в проектирането и внедряването на автоматизирани системи, умения за програмиране и интеграция на индустриални роботи и сензорни системи. Фирмата предлага възможност за работа по проекти за въвеждане в експлоатация на новите производствени мощности, сътрудничество с международни партньори и достъп до утвърдени в световен мащаб добри практики.

Относно интеграцията на новия персонал от "Елкабел" АД коментираха: "Прилагаме специална програма за интегриране на нов персонал. Тя започва още преди да постъпването на работника при нас с подготовката на работното място, подготовка на обучителна програма, определяне на наставник, организиране на първоначални инструктажи и опознавателни обиколки. В програмата задължително включваме запознаване с текущите процеси, организационната култура в предприятието, както и обстойни обучения. В края на изпълнението ѝ се изготвя атестация на трудовото представяне на кандидата през петте месеца на обучение".

"За да се намали стресът и да се осигури плавен преход към работната среда, постепенно се включват различни задачи до достигане на пълния обем от отговорности за позицията“, казаха от "Елкабел", като уточниха, че са дали възможност за работа на служители от различни държави и култури, включително и на българи, завърнали се от чужбина, което е обогатило работната среда с нови гледни точки и идеи.

"Тези хора носят със себе си ценен международен опит, познаване на различни стандарти и технологии, както и подобрени езикови умения, които са изключително полезни при работата ни с чуждестранни клиенти и партньори. Една от най-ярките черти на работилите извън България, е придобитата висока дисциплина и ефективност. Чрез работата си те често допринасят за решаването на нестандартни и сложни задачи благодарение на разширения мироглед и креативност, придобити в чужбина", подчертаха от дружеството.

"Елкабел" АД е първата българска компания, специализирана в производството на кабели и проводници. Заводът е основан на базата на няколко малки работилници за производство на електротехническа продукция през 1947 годна. Днес продуктите на компанията намират приложение в различни индустрии. Дружеството има присъствие в Балканския регион - в страни като Република Северна Македония, Албания, Черна гора и Босна и Херцеговина. Износът се осъществява и към държави в Западна и Централна Европа, Близкия изток и Африка. Кабелите на бургаския завод присъстват и на пазарите в Израел, Гана, Ирак, САЩ, Перу и други.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.