Община Шумен въвежда от утре временна организация на движение заради ремонт на подхода към Професионалната гимназия по икономика в града

Временна организация на движение се въвежда от утре, с почасово затваряне на участък от бул. „Симеон Велики“ в Шумен, заради ремонт на подхода към Професионалната гимназия по икономика в областния град, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Времената организация на движение ще се въведе в дясната лента на северното платно на булеварда, пред училището, като от утре до 10 септември ще се извършват ремонтно-възстановителни дейности по подхода към гимназията, а движението ще се осъществява в свободната лента, посочиха от общинския пресцентър.

Оттам допълниха, че тротоарът в района, между сградата на Националния осигурителен институт и автобусната спирка пред гимназията в Шумен, ще бъде затворен за движение до приключване на ремонтните дейности на обекта.

Община Шумен е издала разрешително за строежа на жилищни сгради, на предгаровия площад, железопътната гара и подлеза ѝ, съобщи вчера заместник-кметът по строителство и благоустройство Андреан Ваньов на брифинг, на който беше предоставена актуална информация за извършваните ремонти в областния град.