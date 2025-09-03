Животновъди и пчелари могат да подават заявления за подпомагане по "де минимис" до 5 септември, напомнят от Държавния фонд "Земеделие"

Фермерите, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства, могат да подават заявления за подпомагане по помощта "де минимис" (de minimis) за 2025 г. до 5 септември, напомнят от Държавния фонд "Земеделие" (ДФЗ). Държавната помощ се прилага съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118. Финансовата подкрепа се предоставя за преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година.

Заявленията по de minimis за 2025 г. се подават в Областните дирекции на Фонда. Размерът на помощта за едно животно или пчелно семейство е: до 80 лв. за млечни крави, включени в развъдни програми; до 80 лв. за месодайни крави, включени в развъдни програми; до 80 лв. на крави от застрашени от изчезване породи; до 80 лв. за биволи; до 60 лв. за млечни крави; до 60 лв. за говеда в планински райони; до 60 лв. за месодайни крави; до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми; до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи; до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки в планински райони; до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството; до 8 лв. за пчелно семейство.

Срокът за изплащане на помощта е до 30 септември 2025 г. Допуска се изплащане на субсидиите и след обявения краен срок. Това е възможно да се случи при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване на допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер, посочват от Фонда.

Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.

През втората половина на август от Фонда обявиха, че фермери, отглеждащи крави, биволи, овце и кози-майки, пчелни семейства, могат да подават заявления за подпомагане по помощта "де минимис" от 19 август.

Управителният съвет на ДФЗ утвърди в началото на август на свое редовно заседание ставките по помощта "де минимис" за 2025 г.