Художничката Ваня Чернева представя „Приказници“ в Пловдив

site.btaХудожничката Ваня Чернева представя „Приказници“ в Пловдив
Изложба живопис „Приказници“ на Ваня Чернева ще бъде открита на 1 септември в галерия „Елизиум“ в Пловдив, съобщават домакините.
По думите им посетителите ще могат да видят портрети, пейзажи и натюрморти, но в нова светлина – поетична, необичайна, приказна, реалността отстъпва пред въображението, цветовете танцуват, а емоциите водят разказа като приказно пътешествие през живописта – далеч от реализма и близо до сърцето.
Ваня Чернева е автор на детски книги, илюстратор, редактор, театрален режисьор, дизайнер и преподавател.
