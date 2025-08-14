Художничката Ваня Чернева представя „Приказници“ в Пловдив

Изложба живопис „Приказници“ на Ваня Чернева ще бъде открита на 1 септември в галерия „Елизиум“ в Пловдив, съобщават домакините.

По думите им посетителите ще могат да видят портрети, пейзажи и натюрморти, но в нова светлина – поетична, необичайна, приказна, реалността отстъпва пред въображението, цветовете танцуват, а емоциите водят разказа като приказно пътешествие през живописта – далеч от реализма и близо до сърцето.

Ваня Чернева е автор на детски книги, илюстратор, редактор, театрален режисьор, дизайнер и преподавател.

