Подробно търсене

Художничката Ваня Чернева представя „Приказници“ в Пловдив

Художничката Ваня Чернева представя „Приказници“ в Пловдив
Художничката Ваня Чернева представя „Приказници“ в Пловдив
Изложба живопис „Приказници“ на Ваня Чернева ще бъде открита на 1 септември в галерия „Елизиум“ в Пловдив Плакат: Организаторите
Пловдив,  
14.08.2025 13:07
 (БТА)

Изложба живопис „Приказници“ на Ваня Чернева ще бъде открита на 1 септември в галерия „Елизиум“ в Пловдив, съобщават домакините.

По думите им посетителите ще могат да видят портрети, пейзажи и натюрморти, но в нова светлина – поетична, необичайна, приказна, реалността отстъпва пред въображението, цветовете танцуват, а емоциите водят разказа като приказно пътешествие през живописта – далеч от реализма и близо до сърцето.

Ваня Чернева е автор на детски книги, илюстратор, редактор, театрален режисьор, дизайнер и преподавател.

/АДМ

/ДД/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:35 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация