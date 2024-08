Университетът на Стафордшир събира музикантите в британската рок група Editors

Университетът на Стафордшир е мястото, където през 2002 г. се срещат и събират музикантите Том Смит, Ръсел Лийч, Ед Лей и Крис Ърбанович в група Editors. Британската инди рок и постпънк група е сред най-успешните в своето поколение през последните две десетилетия, писа списание „Джи Кю“.

Editors излизат на сцената на зала 3 на НДК тази вечер като част от серията концерти Sofia Solid.

Крис Ърбанович напуска групата през 2012 г. и след него към Editors се присъединяват Джъстин Локи и Елиът Уилямс.

Групата първоначално свири под името (The) Pride, след това музикантите се спират на Snowfield и остават известни под това име, докато се сключват договор с лейбъла Kitchenware Records през септември 2004 г., сочи справка, публикувана във „Вог“.

Дебютният сингъл на групата е Bullets, който излиза на пазара като limited edition в 500 единици на 24 януари 2005, но бързо получава подкрепата на радиостанциите във Великобритания и става сингъл на седмицата.

Критиката приема радушно първия албум The Back Room на музикантите от Бирмингам, който излиза на 25 юли 2005 г. Музикантите посвещават по-голяма част от същата година в турнета, два пъти имат общи участия с We Are Scientists и продължават да доминират британските класации.

Вторият им албум An End has a Start излиза през юни 2007 г. и покорява върха на британската класация за албуми. Editors са на сцената на фестивала „Гластънбъри“ през същата година.

Две години по-късно групата пуска третия си студиен албум In this Light And On This Evening, който се различава значително с тежък звук на синтезатори, а музикантите казват, че е вдъхновен от духа на Лондон. Фронтменът Том Смит обяснява, че музикантите били решени да опитат нещо напълно различно. Албумът дебютира начело на британската класация.

През 2012 г. Editors записват четвъртия си студиен албум, който бележи промяна в групата. Китаристът Крис Ърбанович напуска, Джъстин Локи и Елиът Уилямс се присъединяват към новата музикална посока Editors. The Weight Of Your Love е записан в Нашвил. Следват още три албума, седмият EBM излиза през 2022 г., тогава към Editors се присъединява композиторът и продуцент Бенджамин Джон Пауър. Групата продължава да изнася концерти във Великобритания и цяла Европа, има номинации за престижните награди БРИТ и „Мъркюри“.

Пред „Джи Кю“ Том Смит си спомня, че първата плоча, с която се е сдобил, е била сборният албум The Best Of Status Quo, която помолил родителите си да му купят. Ръсел Лийч пък казва, че първият запис, който си е купил, бил Greatest Hits на Queen.

Елиът Уилямс разказва, че двете му бавачки били почитателки на хеви метъл музиката и в опит да ги впечатли, веднъж купил на гаражна разпродажба албума Bat Out Of Hell на Мийт Лоуф, който му изглеждал най-близо до музикалните им предпочитания. Бавачките му се смели много, но той се наслаждавал на музиката. Музикалният вкус на Джъстин Локи бил повлиян силно от предпочитанията на двамата му по-големи братя. Спомня си, че си купил сам Feel The Pain на Dinosaur Jr на CD сингъл и го слушал безброй пъти.