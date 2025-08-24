В Плевен и Левски продължава лятната кампания за популяризиране на приложението „еЗдраве“

В Плевен и Левски ще продължи през следващата седмица лятната кампания за популяризиране на мобилното приложение „еЗдраве“ на Министерството на здравеопазването, съобщават на официалния си сайт от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен.

На 27 август мобилен екип на инспекцията ще бъде от 10:00 до 13:00 часа във фирма в Плевен. На 29 август в същите часове служителите на РЗИ ще са на разположение на гражданите в сградата на общинската администрация в Левски.

Както БТА писа, лятната кампания за популяризиране на приложението „еЗдраве“ започна през юли и ще продължи до края на септември. Целта е всеки български гражданин да получи лесен достъп до своето електронно здравно досие – директно през телефона.

По този повод се организират мобилни пунктове в областта, в които служители ще помагат на всеки, който желае, да активира приложението на мобилното си устройство. На място гражданите получават съдействие за сдвояване на телефона с електронното здравно досие.