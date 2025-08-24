Изложба в Русе потапя публиката в атмосферата на 90-те години на миналия век

Сбирка от графични произведения, предоставена като дарение от галерия "U P.A.R.K." в Пловдив, е изложена в Художествената галерия в Русе. Това съобщи директорът на културната институция в крайдунавския град Еслица Попова.

Тя обясни, че колекцията включва творби на едни от водещите български художници от 90-те години на миналия век - Любомир Янев, Анастасия Панайотова, Наталия Химирска, Стоян Чуканов, Юли Минчев, Катерина Мушанова, Мария Духтева, Александър Алексов и Мария Игнатова.

"Всеки от авторите носи своя уникален почерк и принос в развитието на българската графика", каза Попова.

По думите й Любомир Янев и Стоян Чуканов са известни със своя експериментален подход към формата и цветовете. Анастасия Панайотова и Мария Игнатова изследват поетичната и символична страна на графичната техника, докато Юли Минчев и Александър Алексов акцентират върху динамиката на композицията. Наталия Химирска, Катерина Мушанова и Мария Духтева добавят към сбирката разнообразие от стилове и изразни средства, показвайки богатството на художествените търсения през този период.

"Основната техника, използвана в сбирката, е цветна литография, която позволява на произведенията да запазят живостта на цветовете и детайлността на образите. Посетителите могат да се потопят в атмосферата на 90-те години и да оценят както техническото майсторство на авторите, така и културния контекст, в който са създадени тези произведения", обясни Попова.